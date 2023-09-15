В Алматы выявлено более пятидесяти случаев незаконного строительства в предгорьях
Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Около тысячи нарушений в сфере строительства выявлено в Алматы, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев.
По информации управления градостроительного контроля, всего на территории города ведется строительство 823 объектов (бюджетные - 240, коммерческие - 583), в том числе 155 жилых комплексов. На объектах строительства задействованы 383 строительные компании, 138 организаций технического надзора.
В рамках контрольных функций в 2023 году проведено 740 внеплановых проверок, выявлено 956 нарушений с наложенными административными штрафами на общую сумму 187 млн тенге", - сообщил глава замглавы управления.
Тулебаев проинформировал, что на устранение нарушений выдано 779 предписаний. Также за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 47 подрядных организаций на сумму 35,7 млн тенге.
Вместе с тем с начала года подано 53 иска о сносе незаконно возведенных объектов (17 удовлетворено, 36 на рассмотрении). Снесено 19 незаконно возведенных объектов (в том числе и по решениям 2022 года). Приостановлены действия 20, а также прекращены действия 247 строительных лицензий.
Что касается незаконного строительства в горной местности, то с 2022 года управлением выявлено 52 факта незаконного строительства, из них:
- 21 объект в Бостандыкском районе;
- 24 объекта в Медеуском районе;
- 7 объектов в Наурызбайском районе.
Помимо этого, по 52 выявленным фактам:
- подано исков в суд - 42 (имеется решение суда по 16. Из них: на снос - 10, исполнение предписания - 6);
- готовится иск в суд - 7;
- ведутся проверочные мероприятия - 3.
Как известно, на сегодняшний день органы архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объекта в рамках инспектирования, и проверки, в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК, проводятся только на основании официальных обращений. По инициативе акима города Алматы, при поддержке президента вносятся поправки по пересмотру порядка проведения проверок и усилению контроля за строящимися объектами. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в парламент", - отметил он.
Так же спикер обратился к жителям Алматы, планирующим приобретать недвижимость. Перед покупкой недвижимости необходимо проверять строящееся ЖК на наличие полного пакета документов по WhatsApp номеру горячей линии управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000.
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