Дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха - это будущее, которое уже становится настоящим - политолог
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Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев на своей странице в Сети высказался о проблемах крупнейшего мегаполиса страны - Алматы.
Астана уже столкнулась с водным кризисом. Теперь - Алматы", - заявил политолог.
Напомним, что этим летом жители столицы жаловались на перебои с водой.
В начале июня жители жилого комплекса "Браво" в Астане вышли на улицу, протестуя против отключения воды. Они требуют подключить их жилье к благам цивилизации, потому что в Астане уже несколько дней стоит небывалая жара, а семьи не могут даже нормально искупать детей, потому что в последнюю неделю вода появляется в их кранах только ночью и всего на несколько часов, сообщает Sputnik.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы подчеркнул, что о дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. Он отметил, что в этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет - это жизненно важные потребности людей.
В конце июля с водной проблемой столкнулись жители Алматы. Как объяснили власти города, "ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями". Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
Водные проблемы - что в масштабах страны, что в отдельных регионах - решать некому из-за нехватки специалистов. Да и постановка проблемы ничего не решит в силу отсутствия у государства традиции реализовывать собственные программы и проекты", - подчеркнул Данияр Ашимбаев.
Также политолог затрону проблемы в сфере образования.
Ближе к сентябрю придет понимание того, что прошлогодние первые "Ы" и "Ю" классы станут вторым, а численность новых первых классов в школах вряд ли сократится", - заявил Данияр Ашимбаев.
Стоит отметить, что сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.
Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Нехватка школ, детских садов, поликлиник (и главное квалифицированных кадров) налицо", - отмечает политолог.
В начале этого года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в Казахстане остро стоит вопрос нехватки высококвалифицированных медицинских специалистов. В частности, с 2020 года сохраняется дефицит врачей в Казахстане и уже превысил пять тысяч человек. Система отечественного здравоохранения остро нуждается в анестезиологах-реаниматологах, инфекционистах, эпидемиологах, врачах общей практики, сообщает inform.kz.
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
Дефицит в особенности есть на западе республике, отмечает телеканал "Хабар 24". В частности, в Атырауской области открытыми остаются 650 вакансий. В Мангистауской области не хватает 20 преподавателей русского языка. Актуальный вопрос и для соседней Актюбинской области. Чтобы выйти из ситуации, педагоги работают в нескольких школах, нередко преподают те, кто уже вышел на пенсию. Обеспечить образовательные учреждения кадрами стараются и с помощью специальной программы, разработанной профильным министерством.
Также, по мнению Данияра Ашимбаева, "системы тепло- и энергоснабжения в Алматы, как и во всей стране, находятся не в лучшей форме".
Напомним, сегодня в Казахстане наблюдается серьезная изношенность электросетей.
По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, средняя изношенность электросетей по РК составила 66%. Количество технологических нарушений в 2022 году выросло на 183 случая по сравнению с 2021-м. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях доходит уже до 90%.
В свою очередь высокая степень износа коммунальных сетей приводит к большому количеству аварий. Теперь говорят про масштабный ремонт и модернизацию тепловых сетей, и сразу стало ясно, что для этого требуются "огромные капиталовложения".
В результате страна возвращается к модели "тариф в обмен на инвестиции", по которой, собственно, отрасль энергоснабжения и работала до 2015 года. Тогда предельные тарифы учитывали будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить.
Повышение тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции" ничего не даст, поскольку существенная часть населения не может оплачивать даже старые тарифы, а перспективу роста неплатежей вряд ли кто у нас анализировал", - отметил политолог.
Также Данияр Ашимбаев затронул наболевшую тему загазованности воздуха.
Проблему загазованности воздуха эксперты акимата предлагали недавно решать с помощью дирижаблей, если память не изменяет", - написал он.
В прошлом году депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Однако, по словам политолога, "главной проблемой была, есть и будет массовая застройка города, как частными ЖК, так и социальным жильем сомнительного качества".
Есть ли понимание этой проблемы на уровне высшего руководства страны? Сильно сомневаюсь. Строительство дает, во-первых, красивую статистику экономического роста и улучшения благосостояния населения, во-вторых, обогащает профильное чиновничество. Представительные органы отмалчиваются, поскольку в них сидит то самое строительное лобби", - заявил Данияр Ашимбаев.
По его мнению, "строительное лобби тесно связано с банковским, политический вес которого всегда зашкаливал".
Отметим, что жители Алматы регулярно жалуются на уплотняющую застройку и многочленные строительные площадки в городе, которые могут стать преградой для проезда спецмашин. Этим летом в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент начался вечером 1 августа. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.
В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами.
Также особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.
В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
Так что, дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха, качественного образования и здравоохранения - это то будущее, которое уже становится настоящим", - добавил политолог.