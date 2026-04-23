В Алматы школьники отметили День китайского языка ООН  

Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню китайского языка ООН, состоялось в понедельник в международной школе "Тамос" в Алматы, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Мероприятие было организовано генеральным консульством КНР в Алматы совместно с международной школой "Тамос". В нем приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Су Фанцю, консул по образованию генконсульства КНР в Алматы Хуан Сяоминь и руководство международной школы "Тамос".





На церемонии открытия Су Фанцю поздравил участников с успешным проведением Международного дня китайского языка и призвал школьников к изучению языка. Он также пообщался с детьми на темы истории китайских иероглифов и использования китайского языка.





Мы на протяжении тысячелетий являемся соседями Китая. У наших наций действительно богатые традиции взаимодействия", - отметил генеральный директор школы "Тамос" Бауыржан Сериков.





По его словам, в школе китайский язык изучают порядка 500 учеников.





Китайский - это глобальный язык Востока. Наша школа уделяет очень большое внимание преподаванию китайского языка нашему будущему поколению", - подчеркнул Сериков.





В свою очередь директор лингвистического отделения школы Лейла Турсынова подчеркнула, что китайский язык - неотъемлемая часть мировой культуры.





Он несет в себе многовековую историю и философию. Мы придаем огромную важность тому, чтобы наши ученики изучали этот язык. Так мы развиваем свои навыки межкультурной компетенции", - сказала она.





Мать одной из учениц школы рассказала, что изучать китайский язык было собственным желанием ее дочери.





Моя дочь уже около двух лет изучает китайский язык. Ей нравится все, что связано с Китаем. Ее мечта - увидеть Терракотовую армию и Великую Китайскую стену", - рассказала женщина.