17.06.2025, 10:58 64646
В Алматы сносят рынок "Арыстан"
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2 тысяч квадратных метров торговых площадей крупного рынка в микрорайоне "Аксай-4" в Алматы сносят по решению суда, сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что часть рынка возведена за отсутствием разрешительных документов. В отношении собственника ТОО "Фирма Тигрохауд" приняты административные меры. В результате управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка. 1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 квадратного метра. 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
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17.06.2025, 18:23 32646
Идет расследование - TSARKA прокомментировал информацию об утечке данных казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак прокомментировал информацию об утечке личных данных граждан Казахстана, передает корреспондент агентства.
В Telegram и соцсетях появилась информация о базе данных 16 миллионов граждан Казахстана. Важно отметить тот факт, что изначальные публикации шли от анонимных Telegram-каналов, TSARKA никогда не размещает непроверенную информацию без деталей расследования и официальных комментариев от госорганов. Как вы уже знаете, сейчас идет расследование со стороны государства, также наши аналитики уже проверяют источники опубликованных данных, оценивают их достоверность и влияния на безопасность граждан. На текущий момент мы считаем, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки. Подобные случаи многократно происходят в даркнете в целях продажи различных баз данных", - заявили в центре.
Подчеркивается, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
После этого каждый сможет в безопасном формате проверить, были ли затронуты его персональные данные, с помощью сервиса NomadGuard, доступного в мобильном приложении Egov Mobile. TSARKA продолжает работу по установлению источника информации и оказывает полное содействие госорганам в рамках текущей проверки", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировали информацию об утечке.
17.06.2025, 08:44 74681
В Казахстане ожидается сильная жара
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 17-20 июня на большей территории Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Неблагоприятные метеоусловия в виде грозы, шквала, пыльных бурь, града и усиление ветра до 15-25 метров в секунду наиболее вероятны в северных и западных регионах страны", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует:
- избегать длительного пребывания на солнце;
- следить за прогнозами погоды и предупреждениями;
- соблюдать правила пожарной безопасности на природе.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +34-36 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, сильная жара +39-41 °C.
16.06.2025, 16:14 136556
Рабочий график госслужащих изменили в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе акимата Алматинской области уведомили об изменении рабочего времени в государственных учреждениях.
Сообщаем вам об изменении рабочего времени в государственных учреждениях. Новое рабочее время: с 08.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00", - рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что обеденный перерыв не входит в рабочее время.
Обязательный восьмичасовой рабочий день сохраняется в полном объеме в соответствии с законодательством.
Акимат Алматинской области и все подведомственные ему государственные учреждения продолжают работать в обычном режиме", - заключили в пресс-службе.
16.06.2025, 14:31 142291
Улетели, несмотря на предупреждения: около 300 казахстанцев застряли в ОАЭ
В ближайшее время более половины граждан смогут вернуться благодаря договоренности с авиакомпаниями
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на предупреждения властей, самолеты, полные казахстанских туристов, улетали в Объединенных Арабские Эмираты, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В связи с отменой рейсов ряда авиакомпаний в ОАЭ порядка 300 граждан Казахстана, которые в своем большинстве являются туристами, не могут покинуть страну.
На месте работают наши дипломаты. Ожидается, что в ближайшее время более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутой договоренности с авиакомпаниями", - рассказал Смадияров.
Спикер напомнил об обращении Минтуризма и спорта к казахстанцам с предупреждением о запрете рейсов над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Соотечественникам рекомендовали внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
Несмотря на предупреждение, самолеты из Казахстана по направлению ОАЭ в эти два дня вылетали с полной загрузкой. При поездке в страны Ближнего Востока просим еще раз внимательно взвесить все риски и принимать обдуманные решения", - добавил представитель МИД РК, отметив, что пр необходимости возврат казахстанских туристов будет обеспечен совместно с фондом "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями.
15 июня два самолета с казахстанскими туристами, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня, приземлились в Алматы.
15.06.2025, 20:00 206716
Жара ожидается в мегаполисах Казахстана в понедельник
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на понедельник в Астане, Алматы и Шымкенте, передает корреспондент агентства.
В Астане прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 30-32 градуса тепла.
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус, днем 32-34 градуса тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем сильная жара до 38-40 градусов.
14.06.2025, 16:44 337701
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: при необходимости будет обеспечен вывоз казахстанцев на родину
В Минтуризма держат связь с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к соотечественникам просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами.
В случае необходимости министерством совместно с "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.
Напомним, Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана из-за ситуации на Ближнем Востоке. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
13.06.2025, 19:11 446696
В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук
Руководитель дошкольного учреждения получил выговор
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Павлодар. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в конце марта в яслях-саду № 16 Аксу, но видео появилось в социальных сетях недавно. На кадрах - дети, возвращающиеся с прогулки, и воспитатель, которая дергает их, толкает, а одного ребенка бьет рукой, сообщает Pavlodarnews.kz.
Ситуацию прокомментировали в отделе образования города.
Случай рассмотрен на совещании по педагогической этике. С воспитателя взяли объяснительную, приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам", - сообщили в отделе.
За ослабление контроля за безопасными условиями пребывания детей дисциплинарное наказание - выговор понесла и руководитель детсада.
Ранее воспитатель обожгла утюгом подопечную Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг.
13.06.2025, 10:29 467486
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы.
В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.
При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.
Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?