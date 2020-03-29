В Алматы сняты ограничения с пяти домов

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Ограничения сняты с пяти домов в Алматы, сообщили в пресс-службе акимата города, передает Kazakhstan Today.

В связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц, - сняты ограничительные меры с 5 очагов по следующим адресам: Медеуский район - улица Зенкова, 59; Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а", - говорится в сообщении департамента контроля качества товаров и услуг города Алматы.

По состоянию на 19.00 28 марта на территории Алматы - 22 зоны очага коронавирусной инфекции: в Ауэзовском районе - 2 очага заражения расположены по адресам микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; в Алатауском районе - 5 очагов заражения расположены по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121; в Алмалинском районе - 3 очага по адресам: улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7; в Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Достык, 162; улица Гоголя, 75; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; в Жетысуском районе - 4 очага: по улице Енликгул, 34-а; улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45; в Турксибском районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13; в Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: улица Тургут-Озала, 242; в Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: улица Береке 1/97.

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