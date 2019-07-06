В Алматы состоялась творческая встреча с солисткой ГАТОБ имени Абая Анастасией Кожухаровой

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - В Благотворительной детской творческой мастерской в Алматы состоялась встреча воспитанников благотворительного фонда "Право на любовь" с солисткой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Анастасией Кожухаровой (сопрано), передает Kazakhstan Today.

Анастасия Кожухарова рассказала ребятам о том, что такое опера, как составляются либретто, какие литературные произведения обычно ложатся в их основу. Большинство детей впервые увидели клавир, узнали о том, что целый оперный спектакль может быть собран в одной книге. Очень интересным был рассказ о постановках знаменитой оперы Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегина" по бессмертному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина.

Юные слушатели задавали множество вопросов: сколько часов может длиться опера, как певцы и музыканты выдерживают такие нагрузки и что им помогает выучить такое большое количество музыки и текста, как надо тренировать свой голос. Певица провела с ребятами небольшую распевку, показала упражнения для развития диафрагмы.

Рассказала Анастасия Кожухарова и том, какими разными бывают голоса по тембру, диапазону, силе звука. Вместе с солисткой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Еленой Никоновой (меццо-сопрано) они продемонстрировали, насколько по-разному звучат мелодии в исполнении разных голосов.

Анастасия Кожухарова - выпускница Казахской государственной консерватории имени Курмангазы, дипломант и лауреат международных певческих конкурсов в Болгарии, Румынии, Японии, Корее, Казахстане и Италии. В качестве приглашённой солистки она принимала участие в оперных постановках ведущих театров мира в Италии, Австрии, Черногории, Люксембурге, России.

Встреча состоялась в рамках благотворительного проекта "Доброе лето", благодаря которому ребята из социально не защищённых семей имеют возможность бесплатно посещать кружки и развивающие занятия, а также встречаться с интересными людьми. По мысли организаторов проекта, это даёт возможность юным участникам расширять горизонты познания, стремиться к знаниям и новым вершинам.

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