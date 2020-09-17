В Алматы состоялся форум по вопросам налогового и таможенного администрирования

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - 16 сентября в здании Дома дружбы Алматы, в рамках проекта Protecting Business and Investments, состоялся форум по вопросам налогового и таможенного администрирования, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие руководство департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматы, департамента государственных доходов по Алматы, представительства МИД РК в Алматы, а также представители дипломатического корпуса, международных организаций, крупных экономических объединений и иностранных компаний, аккредитованных в Алматы.

Цели мероприятия - возможность обсуждения текущих вопросов в совершенствовании налогового и таможенного законодательства для улучшения условий ведения бизнеса, создание формата взаимодействия государства и бизнеса и др.", - сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Алматы.

Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматы Ныгмеджан Сапаров отметил произошедшие за последнее время благоприятные изменения в вопросе защиты малого и среднего бизнеса, озвучил шаги, предпринимаемые ведомством в борьбе с коррупционной составляющей инвестиционного поля.

В своем выступлении руководитель департамента государственных доходов по Алматы Агжигит Бекбердиев отметил положительные тенденции, происходящие в фискальной политике, акцентировав внимание на совершенствовании налогового и таможенного администрирования, а также создание новых инструментов преференциального толка.

Глава представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков подчеркнул преимущества для ведения бизнеса в Казахстане: благоприятный инвестиционный климат, упрощенный визовый и правовой режим, преимущества географического положения страны.

Региональный директор АО "НК "Казах Инвест" Д. Балиев представил участникам возможность ознакомиться с качественно новыми алгоритмами привлечения и патронажа инвестпроектов, существующем потенциале инвестирования в республику и методологии оказания посильного содействия перспективным инвесторам.

В рамках форума состоялся открытый диалог и обмен мнениями, показавшие наличие большого потенциала для более широкого многостороннего взаимодействия в области налогового и таможенного администрирования.

Итогом форума стала инициатива о создании рабочей группы из числа участников, которая позволит ее членам решать вопросы оперативного характера с учетом условий, продиктованных пандемией и пост-карантинным этапом.

Мероприятие прошло с учетом соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты, в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача.

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