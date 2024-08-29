В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее"

Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы

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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 28 августа генеральное консульство КНР в Алматы совместно с компанией "Астана Моторс" провело мероприятие под названием "Поездка в будущее", в рамках которого состоялся тест-драйв китайских автомобилей. В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Абдрашов, управляющий директор по развитию бизнеса МК "Астана Моторс" Акылбек Анарбаев, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в Алматы, сообщает пресс-служба генерального консульства КНР в Алматы.





Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы





На сегодняшний день Китай является мировым лидером по производству, потреблению и экспорту автомобилей. Развитие сотрудничества в автомобильной отрасли является важным элементом высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном. В первой половине текущего года через пограничные переходы Хоргос и Алашанькоу в Казахстан было экспортировано более 200 тысяч автомобилей, которые затем распределялись по всему миру. По данным казахстанской стороны, такие марки, как Chery, JAC, Changan, Haval, Jetour и Geely, вошли в число десяти самых продаваемых автомобилей в Казахстане. В консульстве надеются, что китайские автомобили будут и впредь привносить больше безопасности, удобства и комфорта жителям Казахстана и других стран.





Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы





Благодаря интерактивному тест-драйву гости мероприятия получили возможность более глубоко и всесторонне ознакомиться с китайскими автомобилями. Участники высоко оценили инновационные технологии, интеллектуальные системы, высокие эксплуатационные характеристики и премиальное качество китайских автомобилей.



