В Алматы создали горячую линию для жалоб на автохулиганов

АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - Полиция Алматы запустила горячую линию, куда горожане могут пожаловаться на автохулиганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Молодые люди, создавая опасность, устраивают гонки по улицам города. Они переделывают свои машины, устанавливают запрещенное оборудование, в том числе резонаторы, издающие громкие звуки, особенно в ночное время суток. Это вызывает справедливые нарекания со стороны горожан. С целью пресечения таких фактов, строевыми подразделениями полиции еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. Для незамедлительного реагирования на указанные правонарушения создана горячая линия 8-778-317-6845", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

В местах сбора автогонщиков полиция концентрирует большое количество нарядов.

Саттаров подчеркнул, что эту работу будут продолжать повсеместно, чтобы повышать уровень безопасности на дорогах.

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