24.07.2025, 17:01 24361
В Алматы спасают собаку с перерезанной шеей
Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщество зоозащитников "Помощь животным в Алматы" в соцсетях рассказало о спасательной операции пса с перерезанной шеей, передает корреспондент агентства.
У него порезана вся шея! Порез глубиной 2 сантиметра - кожа, подкожножировая клетчатка, мышцы! Как отчаянно мы хотели ему помочь - так он отчаянно сопротивлялся нашей помощи! На протяжении трех часов мы пытались с ним справиться, не причиняя ему вреда, но, когда открылось кровотечение, седация стала единственным выходом из ситуации, потому что было подозрение на разрыв шейной артерии. После хирургической чистки ему поставили антибиотик и он ушел в анафилактический шок", - поделились зоозащитники.
Отмечается, что сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое, из-за агрессии его не выводят полностью из седации, "потому что тогда помочь ему станет абсолютно невозможно".
Рана в обхвате на всю шею. Грязная, гнойная. Шить ее нельзя, углубить на здоровую ткань - некуда. Дальше мышцы и крупные сосуды. Единственный вариант сейчас - в медикаментозном сне обрабатывать до полного очищения и потом ушить. Анафилактический шок удалось купировать, и сейчас нас хотят его выписать, потому что он снова пытается съесть врачей. Дома обрабатывать его нереально. Он не просто грозится укусить. К голове и к шее не подступиться - слишком близко к зубам. Фиксировать за шею и лапы чтобы обездвижить - верный путь к новому отеку легких", - рассказали в сообществе.
Врачи продолжают удаленно подавать седативные препараты животному, чтобы погрузить его в сон для обработки. Как заявили ветеринары, сейчас это единственный способ лечения такой раны.
Ранее в Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка.
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24.07.2025, 16:51 26171
Город инстаграмных локаций: живописные улочки и стильные кинолаунжи Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Южная столица Казахстана - настоящая сокровищница для любителей ярких фотографий и незабываемых впечатлений. Здесь каждый уголок дышит историей, а современность гармонично вплетается в архитектурный ансамбль города. Рассказываем, как спланировать увлекательную прогулку по самым фотогеничным местам Алматы, и заглянем в стильные кинолаунжи, где можно насладиться хорошим фильмом и сделать потрясающие кадры для соцсетей, сообщили в компании Promodo.
Улочки, покоряющие сердца
Алматы - город, где каждая улица имеет свой характер. Начать путешествие стоит с живописного района Малая станица. Узкие улочки, утопающие в зелени, создают атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете множество колоритных двориков и старинных домов, которые станут отличным фоном для фотографий.
Продолжите прогулку по улице Жибек Жолы. Эта пешеходная зона - настоящий рай для инстаграмеров. Яркие вывески, уличные музыканты и художники, современные арт-объекты - все это создает неповторимую атмосферу творчества и свободы. Не забудьте заглянуть в многочисленные кафе и рестораны, многие из которых оформлены в оригинальном стиле.
Любители камерной обстановки оценят улицу Кок-Тобе. Здесь есть уютные дворики, утопающие в цветах, и живописные виды на горы. А если подняться на фуникулере на гору Кок-Тобе, откроется панорама всего города - идеальное место для эффектных селфи.
Кинолаунжи: стиль и комфорт
Алматы славится не только красивыми улочками, но и современными кинотеатрами, где можно отлично провести время и сделать стильные фото. В кинотеатре "Чаплин Мега кино" доступно на любой вкус - заведение привлекает посетителей отличным репертуаром и оригинальным дизайном интерьера.
Любителям необычных пространств стоит обратить внимание на кинобары Алматы. Эти заведения сочетают в себе уютную атмосферу бара и возможность посмотреть фильм в камерной обстановке. Многие из них оформлены в стиле ретро или лофт, что создает дополнительные возможности для креативных фотосессий.
Современные кинотеатры Алматы - это не просто места для просмотра фильмов. Они становятся настоящими культурными центрами, где проводятся различные мероприятия:
- тематические вечеринки по мотивам популярных фильмов;
- встречи с режиссерами и актерами;
- мастер-классы по кинематографу.
После сеанса вы можете задержаться в лобби или кафе, чтобы обсудить увиденное с друзьями и сделать несколько эффектных снимков на фоне стильных интерьеров.
Природные локации: гармония города и гор
Нельзя говорить об Алматы, не упомянув о его главном богатстве - горах. Городской парк имени Горького предлагает отличные возможности для фотосессий на фоне живописных пейзажей. Здесь легко найти уютные аллеи, цветущие клумбы и романтичные мостики через горные речки.
Для более экстремальных фотографий отправляйтесь на Медеу - самый высокогорный каток в мире. Даже летом здесь можно сделать впечатляющие кадры на фоне величественных гор и зеленых склонов.
Завершить путешествие по инстаграмным местам Алматы стоит на смотровой площадке Кок-Тобе. Отсюда открывается потрясающий вид на город и горы, особенно красивый на закате. Не забудьте сделать фото у знаменитой статуи The Beatles - это место давно стало визитной карточкой города. Главное - не забывайте наслаждаться моментом и атмосферой, ведь самые лучшие кадры получаются тогда, когда вы по-настоящему счастливы и расслаблены.
24.07.2025, 15:31 28866
Предполагаемый ущерб в 35,8 млрд тенге: депутат заявил о начале расследования деятельности "СК-Фармация"
Фото: sk-pharmacy.kz
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебную проверку и расследование деятельности "СК-Фармация" по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, сообщил депутат Бакытжан Базарбек.
После нашего совместного обращения с Муратом Абеновым в Генеральную прокуратуру по фактам, выявленным Высшей аудиторской палатой, прокуроры совместно с правоохранительными органами приступили к уголовному расследованию хищений в ТОО "СК-Фармация" и среди субъектов фармацевтической отрасли", - написал он на своей странице в Сети.
Также депутат уточнил, о каких фактах идет речь.
АО "Научный центр противоинфекционных препаратов": проведение фиктивных клинических исследований лекарственных средств на сумму 166,4 млн тенге и необоснованное освоение 36,7 млн тенге за оборудование, которое фактически не было получено. ТОО "СК-Фармация" при закупке лекарственных средств нанесло предполагаемый ущерб бюджету в размере 35,8 млрд тенге. ТОО "КазМедПром" при поставке медицинских перчаток единому дистрибьютору допустило неэффективное использование бюджетных средств на сумму 5,3 млрд тенге из-за завышенных цен", - утверждает Бакытжан Базарбек.
Кроме того, заявил он, Генеральной прокуратурой инициировано проведение дополнительных проверок в отношении ТОО "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
Факты нанесения ущерба в размере 35,8 млрд тенге при закупках лекарств, а также продажи медицинских перчаток по завышенным ценам со стороны ТОО "КазМедПром" зарегистрированы в книге учета информации Генеральной прокуратуры и переданы в Агентство финансового мониторинга для принятия процессуального решения. Также в связи с фиктивными клиническими исследованиями и необоснованным освоением средств на общую сумму более 200 млн тенге в адрес прокуратуры города Алматы направлено поручение о проведении проверки деятельности общества", - добавил депутат.
Ранее мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.
Позже мажилисмен заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.
В "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру.
24.07.2025, 11:58 35156
Наши права грубо нарушены: жители Турксибского района Алматы обратились к президенту из-за сноса дома
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 6-го квартала Турксибского района Алматы, чей дом подлежит сносу в рамках реализации программы реновации, записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором рассказали о нарушении их прав.
Нас, жильцов, не уведомили надлежащим образом, общественные слушания не проводились, застройщик и ПКС действуют без прозрачности, без уважения к людям. Наш дом обнесли забором, нам отключили отопление, свет, рядом собираются маргиналы. Ночами страшно выйти из дома. Мы живем в постоянном стрессе. Это не просто про снос, это про решение нас базовой безопасности, нормальных условий и права на достойную жизнь", - заявили авторы обращения.
По их словам, нарушены сразу несколько статей законов:
статья 25 Конституции РК о неприкосновенности жилища, поскольку дом сносится при жильцах, без судебного решения;
статья 4-3 Закона РК "Об особом статусе города Алматы" и статьи 66 и 68 Земельного кодекса РК, по которым снос возможен только с согласия всех собственников;
статьи Жилищного кодекса РК, поскольку жильцам не обеспечено предварительное и равноценное переселение или компенсация.
Нарушены также правила застройки Алматы:
- строительство планируется ниже 3-го класса комфортности,
- идет уплотнение и точечная застройка,
- район исключен из зон реновации,
- территория имеет стратегическое транспортное значение.
Жильцы пожаловались, что у них без суда и законных процедур демонтируют двери, окна, отопление, освещение, оставляют открытым газовое оборудование. Также квартал исчез с навигационных систем 2ГИС и других. Дома, где продолжают жить люди, теперь отмечены как "отсутствующие" или "нежилые".
Полиция бездействует. Люди живут в опасных руинах.
Это - информационная зачистка и давление. Мы расцениваем это как попытку замести следы и лишить нас защиты", - подчеркнули авторы обращения.
По их словам, под видом реновации реализуется коммерческий проект - с точечной застройкой эконом-жилья на месте разрушенных домов, без участия государства, без соблюдения норм закона, но в интересах частных застройщиков.
По мнению жильцов, в данных действиях есть признаки преступлений:
- ст. 362 УК РК - Злоупотребление должностными полномочиями;
- ст. 389 УК РК - Самоуправство;
- ст. 149 УК РК - Незаконное проникновение в жилище;
- ст. 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества;
- ст. 293 УК РК - Хулиганство;
- ст. 191 УК РК - Захват чужого имущества;
- ст. 389, ч. 2, УК РК - Действия, создающие вред гражданам;
- ст. 274 УК РК - Распространение ложной информации (при удалении квартала из публичных карт);
- ст. 254 УК РК - Воспрепятствование доступу экстренных служб.
Авторы обращения требуют:
- приостановить все действия по сносу до предоставления жилья;
- провести проверку действий акимата, застройщика и ПКС - прокуратурой и парламентом;
- Привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон, демонтировал жилье, угрожал безопасности;
- Восстановить квартал в цифровых системах и прекратить его "стирание";
- Исключить строительство эконом-жилья в обход норм, утвердив открытые и законные процедуры.
Между тем жалобы жителей 6-го квартала на брифинге в РСК Алматы прокомментировал аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.
По его словам, из более 100 квартир на этом участке переселили свыше 90 жильцов. Остаются 6-9 собственников, с которыми продолжаются переговоры.
В настоящее время ведутся переговоры по условиям переезда. Одним из главных условий реализации данной программы является согласие жителей. Насколько известно, есть определенные нюансы, по которым не устраивает собственников оставшихся квартир, те условия, которые предлагает застройщик и ПКС. Одним из сложным моментов в динамике реализации данной программы как раз таки является это, потому что бывает так, что у жителей есть какие-то дополнительные потребности или зачастую мы сталкиваемся с завышенными ожиданиями и требованиями со стороны жителей", - сказал аким.
Он уточнил, что по программе за снесенную 2-комнатную квартиру предоставляют аналогичную двухкомнатную квартиру с небольшим плюсом в квадратуре, в чистовой отделке.
Но бывает так, что жители выставляют дополнительные требования с увеличением комнатности либо большинство хотят жить на 1-2-м этаже, поэтому некоторые жители не соглашаются на предлагаемые условия. Это их право. Я думаю, что в дальнейшем переговоры будут продолжаться и они придут к какому-то общему знаменателю", - сказал аким.
На вопрос о перекрытии коммуникаций Акжаров ответил, что официальной информации от коммунальных служб не было. Он допустил, что могли быть аварийные отключения, которые на какое-то время устранялись.
Те дома, которые были переселены в целом, этот квадрат был уже огорожен забором строительным", - заявил представитель власти.
Ранее в Алматы разгорелся скандал из-за насильственного выселения детей из детского дома №1 в Баганашиле. По мнению общественников, действия властей связаны с интересом к земельному участку стоимостью 6,5-10 млрд тенге.
23.07.2025, 08:18 92321
Сильная жара сохраняется в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. На западе, севере, северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидается град. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов, в Западно-Казахстанской области - 35-36 градусов, в Атырауской области - 35-39 градусов, в области Жетысу - 35-37 градусов, в Алматинской области - 35-39 градусов, в Жамбылской - 35-39 градусов, в Туркестанской области - 40-42 градуса, в Кызылординской области - 40-42 градуса, в области Улытау - 35-38 градусов, на юге Костанайской области - 35 градусов, в Актюбинской области - 35 градусов.
Днем на западе, севере, Алматинской области очень сильная жара 42 градуса, на юге, юго-востоке Актюбинской области - 40 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: ожидается дождь, +29-31 °C.
В Алматы: без осадков, +35-37 °C.
В Шымкенте: без осадков, +39-41 °C.
22.07.2025, 15:50 138771
На казахстанско-российской границе временно закроется пункт пропуска "Сырым"
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-российской границе для легковых автомобилей и общественного транспорта временно закроется пункт пропуска "Сырым" из-за его реконструкции и модернизации, сообщает пресс-служба национальной компании "ҚазАвтоЖол".
В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года. Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки", - уточнили в компании.
Ранее на границе с Китаем и Узбекистаном начали работу четыре новых таможенных поста.
22.07.2025, 14:18 143036
Свыше 200 человек подали заявки на участие в программах для ИТ-специалистов
Выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что 204 человека подали заявку на участие в программах для высококвалифицированных ИТ-специалистов Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, сообщает пресс-служба правительства.
Также по его словам, выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны.
Эти программа - ближайший шаг на пути формирования современной и технологической миграционной политики, ориентированной на привлечение цифровых талантов", - добавил Жаслан Мадиев.
Он отметил, что в целях повышения привлекательности Казахстана для высококвалифицированных ИТ-специалистов, создания комфортных условий для их бизнеса в экосистеме страны были запущены программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.
В частности, первая программа позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате.
Ранее для этого потребовалось личное прибытие в страну, получение ИИН и ЭЦП, а также подтверждение дохода. Сегодня процесс стал полностью дистанционным. Подача осуществляется через сайты astanahub.com и egov.kz. ИИН и ЭЦП можно оформить через загранучреждения, подтверждения дохода больше не требуется. Это значительно упростило въезд и легализацию для иностранных IT-специалистов", - пояснили в правительстве.
В свою очередь вторая программа - специализированная виза для цифровых кочевников.
Программа позволяет работать в Казахстане по своей профессии сроком до 1 года с получением повторного ВНЖ. Оформляется онлайн и впервые легализует трудовую деятельность цифровых кочевников на территории страны", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была запущена новая виза для IT-специалистов.
22.07.2025, 13:52 146901
Новая степень защиты появится в казахстанских паспортах
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый элемент защиты появится в паспортах казахстанцев, сообщил сегодня на заседании правительства замминистра МВД Бауржан Аленов.
По его словам, МВД прорабатывает введение дополнительных степеней защиты.
Сейчас, по его словам, паспорт имеет все необходимые элементы защиты и соответствует международным стандартам. Аленов также напомнил, что казахстанцы могут посещать без визы 43 страны.
Замглавы МВД представил образец обновленного паспорта, в правом верхнем углу которого теперь будет находиться изображение снежного барса. При этом замминистра не уточнил, когда именно введут новые степени защиты в документах.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут оформлять паспорта и удостоверения личности онлайн.
22.07.2025, 08:45 142291
Жаркая погода ожидается в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей территории Казахстана. Только на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в ряде регионов ожидается сильная жара: в Мангистауской области - 38-41 градус, в Атырауской области - 35-38 градусов, в области Жетысу - 35-37 градусов, в Алматинской области - 35-38 градусов, в Жамбылской области - 35-39 градусов, в Туркестанской - 40-41 градус, в Кызылординской области - 40-42 градуса, в области Улытау - 35-38 градусов, на юге Костанайской области - 35 градусов, в Актюбинской области - 35-37 градусов, на западе, севере, Алматинской области - 42 градуса, на западе, юге, Актюбинской области - 40 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: без осадков, +28-30 градусов.
В Алматы: без осадков, +34-36 градусов.
В Шымкенте: без осадков, +38-40 градусов.
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