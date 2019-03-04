Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - В Алматы усилен миграционный контроль, передает Kazakhstan Today.

С 28 февраля в связи с проведением широкомасштабной отработки "Правопорядок" полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Усиление миграционного контроля в городе позволило значительно стабилизировать обстановку на рынке нелегальной миграции, отметили в пресс-службе департамента полиции города.

"С начала проводимого ОПМ, а именно за два дня, за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности был привлечен 171 иностранец. В основном это представители таких стран, как Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан. Большинство из нарушителей трудились на строительных объектах и на частных стройках. За пределы страны выдворен 51 иностранец, еще 147 иностранных подданных по результатам проводимых рейдов водворены в приемник-распределитель ДП Алматы", - прокомментировал начальник управления миграционной полиции подполковник полиции Канат Есельбаев.

Как уточнили в пресс-службе, полицейские тщательно проверяют места концентрации иностранных граждан, незаконно проживающих в городе: гостиницы, съемные квартиры, общежития и хостелы, стихийные трудовые биржи и строительные объекты.

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