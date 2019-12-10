В Алматы усиливают меры общественной безопасности

Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ранее дал поручение усилить меры по обеспечению общественной безопасности . Сегодня он рассказал о промежуточных результатах работы, передает Kazakhstan Today.

Что сделано? Ежесуточно город по 550 маршрутам патрулируют 1650 сотрудников полиции. Из них 350 патрульных следят за порядком на 32 наиболее криминогенных участках. За четыре месяца здесь снижен уровень преступности на 17,4%", - написал аким мегаполиса в Instagram .

Он также проинформировал, что в городе установлено 23 мобильных пункта полиции, в которые уже обратились порядка 2,5 тыс. человек. Им оказана правовая и юридическая помощь.

Количество таких постов будет увеличено", - отметил Сагинтаев.

Он также подчеркнул, что "усиление патрульной службы, создание мобильных пунктов полиции - первые шаги по активной профилактике правонарушений. Параллельно наращивается потенциал интеллектуальной системы видеомониторинга".

Будем принимать комплексные меры по повышению качества жизни алматинцев, безопасность которых является одним из главных приоритетов ", - заключил Бакытжан Сагинтаев.

Ранее Сагинтаев сделал замечание начальнику ДП Алматы из-за отсутствия дежурных в мобильных постах полиции . "Вчера вечером без предупреждения проверил мобильные пункты, расположенные возле "Атакента", ТЦ "Мерей", Зеленого базара, на Арбате, на углу улиц Мендикулова - Бектурова, в парке Ганди. Лишь в одном был участковый. В других либо горел свет, но дежурного не было, либо вместо полицейских находились охранники ТЦ. Такое отношение к обеспечению общественной безопасности недопустимо!" - подчеркнул аким города.

Отметим, особое внимание к проблеме безопасности в Алматы было привлечено после трагической гибели казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена. Днем 19 июля 2018 года его ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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