Сагинтаев поручил снизить в Алматы уровень преступности и повысить уровень доверия населения

Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев в рамках посещения Центра оперативного управления Департамента полиции Алматы провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка, передает Kazakhstan Today.

В качестве главных задач он обозначил кардинальное снижение преступности и повышение доверия населения.

В ходе совещания были рассмотрены ключевые вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности мегаполиса . Аким города поручил провести качественные преобразования в работе полиции. Пересмотреть работу патрульной службы и расширить сеть видеоконтроля для оперативного реагирования на правонарушения. Усилить информационную работу, разъяснять, что делается, и как это улучшит общественную безопасность для горожан", - сообщили в пресс-службе акима.

Департаменту полиции предстоит провести ревизию участковых пунктов, внести предложения по модернизации.

Эта работа должна вестись совместно с общественным советом, причем на постоянной основе и в тесном взаимодействии. Результатом должно стать снижение уровня преступности . Люди должны чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Б.Сагинтаев.

Члены общественного совета высказали свои мнения и предложения. Аким города также ознакомился с работой Центра правоохранительных услуг, функционалом систем "ЕРАП" и "Е-уголовное дело" прокуратуры Алматы и с проектом "21 шаг на встречу безопасному городу".





Напомним, особое внимание к проблеме безопасности в Алматы было привлечено после трагической гибели казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена . Днем 19 июля 2018 года его ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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