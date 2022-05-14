В Алматы в июне запустят две новые станции метро

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - В июне будут запущены 2 станции метрополитена - "Сары-Арка" и "Момышулы". Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным акимата, на встрече аким Алматы представил планы по развитию транспортной инфраструктуры для оптимального распределения транспортных потоков.

На сегодня проводится работа по пробивке улицы Толе би, для которой акимату необходимо высвободить 270 земельных участков, из которых мы уже договорились по цене выкупа по 63 участкам и проводим переговоры по 207 участкам. Это в совокупности с открытым в прошлом году шестиполосным участком по проспекту Абая от улицы Момышулы в западном направлении позволит более оптимально перераспределить транспортные потоки в нашем мегаполисе и снизить транспортную нагрузку на прилегающих магистральных улицах", - сказал аким Алматы.

В целях создания комфорта и улучшения благоустройства города с 2019 года в Алматы реализуется "Бюджет народного участия". В этом году по предложениям жителей определены 23 проекта по ремонту скверов, пешеходных зон, благоустройству пустующих участков. Планируется капитальный ремонт 191 дворовой территории.

Также запланированы в текущем году работы по благоустройству озера Сайран, в том числе очищение дна и обустройство прибрежной зоны озера. На сегодня проведено многофакторное обследование плотин, имеется положительное заключение, проектно-сметная документация по очищению дна проходит государственную экспертизу (срок - июль текущего года).

Для обеспечения безопасности жителей и пресечения наркопреступлений в районе будут установлены 457 камер, из которых 87 будет установлено во дворах, 202 - в парках, возле социальных объектов.