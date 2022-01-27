В Алматы в одном из микрорайонов отключат холодную воду

НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.

По его словам, устойчивый рост городов требует новых подходов к формированию городского пространства, четкого соблюдения градостроительных регламентов. Но в данный момент города в Казахстане застраиваются хаотично, без учета перспектив их развития и мнений общественности.

К примеру, жители Алматы жалуются на дома-муравейники, жители столицы - на плотную застройку без создания пространств для отдыха и потребности в социальных объектах. Сейчас очень важно проводить городские изменения с учетом мнений урабанистов и горожан. Мы хотим сделать акцент на диалоге между населением и государством, чтобы каждый гражданин мог принять участие в развитии своего города. Именно для этого, совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускаем портал голосования "Берекелi бастама", - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития.

На портале каждый неравнодушный житель города может дать предложения по улучшению инфраструктуры. Все проекты с научной стороны изучат урбанисты, после чего лучшие будут опубликованы на портале для голосования. По его итогам будут определяться приоритеты для финансирования и скорейшей реализации, пояснил Ускенбаев.

Кроме того, в ходе круглого стола глава МИИР РК представил проект стандартов качественного планирования территории городов.

По его словам, новые стандарты станут простым и понятным эталоном проектирования и внедрения компактной застройки, формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктур.

Текущие реалии диктуют новые условия, уже сегодня необходимо трансформировать системы градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в послании 2021 года уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. Для этих целей мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны", - сказал министр.

Ускенбаев также отметил, что министерство совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана уже начало работу по трансформации городских пространств городов Актау и Атырау.

Как сообщалось ранее, жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





В частности, напомним, жители Алмалинского района Алматы, проживающие на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би, возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома . С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.





Также сообщалось, что жители одного из домов, расположенных по улице Короленко Бостандыкского района в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra , построенного компанией Tau Development.





Напомним также, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района и всего города.



