В Алматы временно перекроют движение автотранспорта на перекрёстках Сыргабекова - Восточная и Сыргабекова - Алматинская

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - В Алматы временно перекроют движение автотранспорта на перекрёстках улиц Сыргабекова - Восточная и Сыргабекова - Алматинская, передает Kazakhstan Today.
Перекрестки будут перекрыты в связи с проведением работ по строительству светофорных объектов.
С 23.00 7 мая до 06.00 8 мая будет частично перекрыто движение автотранспорта на перекрёстках улиц Сыргабекова - Восточная и Сыргабекова - Алматинская. Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", - сообщает управление городской мобильности города Алматы.
Ранее сообщалось о перекрытии участков улиц Гоголя и Карасай батыра.
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