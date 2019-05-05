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В Алматы временно перекроют движение автотранспорта на перекрёстках Сыргабекова - Восточная и Сыргабекова - Алматинская

04.05.2019, 18:01 13420
Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - В Алматы временно перекроют движение автотранспорта на перекрёстках улиц Сыргабекова - Восточная и Сыргабекова - Алматинская, передает Kazakhstan Today.
 
Перекрестки будут перекрыты в связи с проведением работ по строительству светофорных объектов.
 

С 23.00 7 мая до 06.00 8 мая будет частично перекрыто движение автотранспорта на перекрёстках улиц Сыргабекова - Восточная и Сыргабекова - Алматинская. Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", - сообщает управление городской мобильности города Алматы. 

 
 

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