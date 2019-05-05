В Алматы перекроют участки улиц Гоголя и Карасай батыра

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ночь перекроют участки двух улиц, передает Kazakhstan Today.

Так, с 23.00 4 мая до 06.00 5 мая будет перекрыт участок на улице Гоголя, от улицы Муканова до улицы Муратбаева. Также с 23.00 5 мая до 06.00 6 мая будет частично перекрыт участок дороги на улице Карасай батыра, от улицы Байзакова до улицы Муканова.

Во избежание образования заторов и аварийных ситуаций на дорогах жителей и гостей города Алматы просят заранее корректировать свой маршрут.

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