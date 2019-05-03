В Алматы на два дня перекроют участок дороги на пересечении улиц Чокина и Гоголя

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - В Алматы из-за реконструкции тепломагистрали на улице Чокина будет перекрыт участок автодороги, передает Kazakhstan Today.

По данным управления городской мобильности города, из-за реконструкции с 22.00 3 мая до 05.00 5 мая участок автодороги на пересечении цулиц Чокина и Гоголя будет перекрыт.

Троллейбусы №1 и №12 в этот период будут приостановлены из-за отсутствия альтернативных путей объезда. Автобус №56 будет двигаться по маршруту Гоголя - Байзакова - Айтеке би - Исаева - Гоголя - далее согласно утвержденной схеме маршрута", - уточнили в акимате.

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