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В Алматы на два дня перекроют участок дороги на пересечении улиц Чокина и Гоголя

02.05.2019, 15:39 13096
Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - В Алматы из-за реконструкции тепломагистрали на улице Чокина будет перекрыт участок автодороги, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным управления городской мобильности города, из-за реконструкции с 22.00 3 мая до 05.00 5 мая участок автодороги на пересечении цулиц Чокина и Гоголя будет перекрыт.
 

Троллейбусы №1 и №12 в этот период будут приостановлены из-за отсутствия альтернативных путей объезда. Автобус №56 будет двигаться по маршруту Гоголя - Байзакова - Айтеке би - Исаева - Гоголя - далее согласно утвержденной схеме маршрута", - уточнили в акимате. 

 
Как сообщалось ранее, в этом году в Алматы планируется построить и отремонтировать 618 километров инженерных сетей.
 
Кроме того, в этом году отремонтируют более 120 улиц, а в 14 микрорайонах Алматы построят новые дороги.
 

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