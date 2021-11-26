В Алматы задержали молодых людей, пугающих прохожих огнетушителем

Фото: Кадр с видео

АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы полиция задержала молодых людей, которые пугали прохожих в общественном месте, приводя в действие огнетушитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Действия молодых людей 1999 и 2002 годов рождения и оператора (на данный момент его личность устанавливается) квалифицированы по статье 434 КРК об АП - мелкое хулиганство.





Как сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы, подполковник полиции Рустам Абдрахманов, один из участников 2002 года рождения ранее участвовал в пранках с музыкальной колонкой в метро и уже привлекался к административной ответственности по статье 434 КРК об АП. Данные действия предусматривают штраф или административный арест. Собранный материал административного производства для принятия решения был направлен в суд.





21 ноября 2021 года решением Специализированного межрайонного административного суда парень 1999 года рождения (на видео с огнетушителем в руках) привлечен к ответственности с наложением административного ареста. Проверка в отношении второго пранкера и оператора видео продолжается, отметил заместитель начальника департамента полиции города Алматы.



