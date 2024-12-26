В Алматы задержали открывшего стрельбу из сигнального пистолета парня

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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Астрофизик Виктор Тейфель в своем аккаунте в - Астрофизик Виктор Тейфель в своем аккаунте в Facebook высказался по поводу перевода времени. Эксперт рассказал, что к нему обратились с просьбой (не из министерств) подготовить экспертное заключение по поводу установления единого времени для всего Казахстана.





Конечно, это несколько запоздало, поскольку уже почти за год мы прочувствовали на себе всю бессмысленность и безграмотность этой откровенно антинародной реформы. Но ни 50-тысячная петиция, ни поток возмущения от миллионов наших сограждан не нашли пока понимания у нашей королевской рати, уперто пытающейся убедить нас в якобы заботе о нашем здоровье", - написал Виктор Тейфель.





Он высказал надежду, что его заключение, рассматриваемое в качестве квазиофициального документа, окажется небесполезным, хотя и не содержит каких-либо особых откровений по сравнению с тем, что уже сказано и написано.





Суть ведь очень проста и не требует многомиллионных затрат на какие-то особые научные изыскания. Достаточно всего лишь знать основы географии и астрономии, а значит, понимать, что Земля не плоская и все-таки она вертится", - написал астрофизик.





Он добавил, что если бы чиновники действительно искренне были озабочены здоровьем граждан и биоритмами, то вместо установления единого часового пояса следовало бы сделать как раз противоположное, а именно поделить страну на пять получасовых поясов, что как раз больше соответствовало бы смене дня и ночи, показаниям часов, биоритмам, режиму работы и быта.





В своем экспертном заключении о неправомерности введения единого времени на всей территории Казахстана Тейфель рассмотрел вопрос в нескольких аспектах.





Географический аспект





Территория Казахстана находится в интервале географических долгот от 46°27' в. д. до 87°18′ восточной долготы от Гринвичского меридиана с нулевой долготой. Таким образом, долготная протяженность территории Казахстана от самой западной точки границы республики до самой восточной точки составляет почти 41 градус. Полный оборот Земли вокруг оси вращения, то есть на 360 градусов соответствует 24 часам. Таким образом одному часу соответствуют 15 градусов по долготе. Отсюда легко видеть, что по протяженности в долготном направлении восток и запад Казахстана различаются на 2 часа 44 минуты. Поэтому события, связанные с вращением Земли, например, восход или заход Солнца или Луны на западе республики будет более чем на два с половиной часа позже при одной и той же географической широте и показаниях часов, идущих по единому времени.





Астрономический аспект





Во всем мире скорость работы обычных часов, механических или электронных, одинакова и соответствует так называемому среднему солнечному времени. Речь идет именно о скорости отсчета секунд, минут и часов, но не о показаниях циферблата. При относительно равномерном осевом вращении Земля движется вокруг Солнца не по круговой, а по эллиптической орбите. При этом ее орбитальная скорость движения наибольшая при минимальном расстоянии от Солнца и наименьшая - при наибольшем удалении от него. Вследствие этого, наблюдая даже из одного и того же пункта прохождение реального Солнца над точкой юга (в кульминации) мы можем заметить, что наши часы в разное время года не будут показывать одно и то же значение в момент истинного полудня, даже если в какой-то день мы установили их точно на 12 часов. Именно поэтому мы живем не по истинному, а по среднему солнечному времени, которое соответствует равномерному ходу наших часов в любое время года. Но мы отсчитываем время по нашим часам не от момента кульминации среднего Солнца, то есть не от среднесолнечного полудня. Иначе нам пришлось бы переводить стрелки часов каждый раз, перемещаясь по долготе даже в пределах мегаполиса. Поэтому и были установлены часовые пояса шириной в один час или 15 градусов по долготе. В пределах одного пояса часы у всех должны показывать одно и то же время, установленное для этого пояса. Надо иметь в виду, что даже внутри одного пояса средний солнечный полдень наступает на полчаса раньше или позже на востоке или западе по сравнению с его серединой.





Социальные аспекты





В нашей практической деятельности мы почти никогда не используем точные значения среднего солнечного времени и тем более истинного и ориентируемся именно по поясному времени. Как нетрудно увидеть, на нашу страну приходится два полных часовых пояса и, кроме того, запад попадает частично в еще один предыдущий часовой пояс, а восток в последующий. Собственно, даже не вникая в сущность часовых поясов, основываясь только на долготно-временной протяженности территории Казахстана, легко понять, что всему населению республики жить по одному и тому же времени, единым образом установленному на всех часах, и работать в одном временном режиме - не только нелепо, но и неприемлемо по самым разным причинам, влияющим на условия и качество жизни. Даже при разном поясном режиме времени восточные окраины Казахстана оказываются на западном краю шестого пояса, и только установленный дополнительный декретный час немного компенсировал некомфортность для них положения в этом поясе. Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем.





Ничем всерьез не мотивированное введение единого времени для всей Республики Казахстан, наносящее очевидные ухудшения условий работы и качества жизни для значительной части жителей республики, следует признать ничем не оправданным произволом властных органов. Необходимо отменить эту вредную реформу безотлагательно, не устраивая бесполезные и ненужные, дорогостоящие исследования", - подводит итог астрофизик.





Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.





Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.





На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.





На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила , что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.



