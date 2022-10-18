В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители ЖК "Нурлы дала" из-за отсутствия воды в своем жилом комплексе перекрыли республиканскую трассу.

Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.

В управлении строительства Алматы сообщили, что система водоснабжения в "Нурлы дала" построена в 2019 году. Проектом были предусмотрены стальные трубы, но в ходе строительства подрядчик заменил их на стеклопластиковые, которые в ходе эксплуатации начали часто выходить из строя.

Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.

На аварийном участке идут восстановительные работы.



