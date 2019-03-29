В Ассоциации "Болашак" рассказали о поддержке Назарбаевым проекта по дубляжу фильмов на казахский язык

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Ассоциации "Болашак" рассказали о том, как президент Нурсултан Назарбаев поддержал проект по дубляжу фильмов известных студий на казахский язык, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Нур-Султан посетил предпремьерный показ уже 28-ого фильма, дублированного выпускниками программы "Болашак" с английского на казахский язык. Байбек от лица всех болашаковцев поблагодарил Елбасы за поддержку в реализации социального проекта по дубляжу лучших мировых художественных и анимационных фильмов на казахский язык, подчеркнув важность преемственности и незыблемости государственного курса первого президента, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

"В самый непростой период 90-х годов именно по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева была начата подготовка нашей молодежи по уникальной образовательной программе "Болашак", чтобы дать молодым казахстанцам достойное образование, возможность изучить лучшие мировые практики и принести пользу своей стране. Сегодня уже 12 тыс. болашаковцев вернулись на Родину и работают во благо страны в самых разных отраслях экономики. Мы всегда будем благодарны нашей стране, нашему народу, нашему Первому Президенту. Именно поэтому в 2001 году первые выпускники создали Ассоциацию "Болашак", чтобы объединить усилия, знания и опыт для активного участия в обеспечении устойчивого развития страны и незыблемости государственного курса Елбасы", - сказал Бауыржан Байбек.

Он также отметил, что в 2011 году выпускники президентской программы "Болашак" поставили перед собой цель активно помогать в продвижении среди детей и молодежи государственного языка и создании качественного и конкурентоспособного контента на казахском языке.

"Мы поставили себе цель помочь в воспитании поколения, которое знает, любит и уважает наш государственный язык. Когда мы только начинали, Нурсултан Абишевич Назарбаев дал свое благословение. Именно с этой сцены ровно восемь лет назад прозвучало приветственное слово от имени главы государства. Сегодня социальный проект "Озіннен баста" получил самый широкий отклик в сердцах как казахстанского зрителя, так и среди представителей крупного казахстанского бизнеса, которые содействуют развитию государственного языка через создание семейного и детского контента", - подчеркнул аким Алматы.

По информации пресс-службы, в результате высокотехнологичного дубляжа 28 мировых фильмов студий Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucasfilms, BAZELEVS и Europa Corp. общей стоимостью $5,8 млрд стали абсолютно национальным продуктом. Казахский стал вторым тюркским языком, седьмым языком Sony Pictures, 39 языком Walt Disney и вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD, Blu-Ray по всему миру.

Вместе с тем в акимате отметили, что в этом году юных зрителей Казахстана ждут еще пять премьер фильмов, дублированных на казахский язык. Среди них "Аладдин", "История игрушек 4", "Король Лев" и "Холодное сердце 2". А уже 28 марта на экраны кинотеатров выйдет семейный фильм "Дамбо", снятый в стиле фэнтези режиссером Тимом Бертоном.

Фильм-ремейк популярного мультфильма 1941 года расскажет нам о невероятной истории маленького слоненка с большими ушами, который, устав от издевательств и насмешек, научился летать. Режиссером дубляжа фильма "Дамбо" выступила Назерке Лесбеккызы, выпускница Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. В работе над дубляжом также приняли участие более 30 профессиональных казахстанских актеров, сообщили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства