В Астане наградили офицера Нацгвардии, задержавшего преступника

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В Астане наградили офицера Нацгвардии, задержавшего преступника01.02.2018
Общество  14:16

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Приказом главнокомандующего Национальной гвардией РК майор Тимур Рахимов был награжден медалью "25 лет войскам правопорядка" за проявленную бдительность, смелость и решительность при задержании грабителя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Нацгвардии, 29 января, вечером, прибыв со службы военнослужащий воинской части 3660 Национальной гвардии майор Тимур Рахимов подходил к подъезду дома и неподалеку заметил конфликт между девушкой и парнем.

"Неизвестный парень толкнул девушку и начал убегать. Услышав громкие крики о помощи офицер Национальной гвардии бросился к девушке, которая плакала и истекала кровью. Выдвинувшись на преследование за неизвестным молодым человеком, гвардеец дал приказ: "Стоять", на что убегавший не отреагировал. Преследуя его примерно один километр, военнослужащий догнал неизвестного и, применив приемы рукопашного боя, осуществил задержание. До прибытия сотрудников ОВД офицер удерживал нападавшего удушающим приемом, у которого в руке находился украденный мобильный телефон марки "Айфон-7" черного цвета", - сообщили в Нацгвардии.

По прибытии сотрудников ОВД было осуществлено его конвоирование на автомобиле ДПС к месту происшествия. В ходе осмотра места ограбления были обнаружены сумочка, принадлежавшая потерпевшей, и нож.

Сотрудниками полиции было установлено, что задержанный раннее был судим и отбывал наказание в исправительном учреждении Российской Федерации около 10 лет.
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