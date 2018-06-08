В Астане ограничат движение по улице Сыганак

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В Астане ограничат движение по улице Сыганак07.06.2018
Общество  19:35

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Управление административной полиции ДВД Астаны сообщило об ограничении движения автотранспорта по улице Сыганак, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации проекта строительства линии ЛРТ, в Астане вводится ограничение движения автотранспорта по улице Сыганак. В частности, на участке от улицы Туркестан до проспекта Мангілік Ел с 7 июня движение будет ограничено частично (проезд по две полосы с каждой стороны). На участке от улицы Акмешіт до улицы Туркестан с 7 июня движение будет ограничено частично (проезд по двум полосам с северной стороны), а с 20 июня движение будет закрыто полностью, проинформировали в ведомстве.



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