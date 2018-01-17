Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия детского сада нового формата Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В своем приветственном слове Абдыкаликова отметила, что президент Казахстана в своем послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" подчеркнул, что в дошкольном образовании необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей.

"Для этого мы должны создать все условия для здорового и счастливого детства. Одной из таких задач является 100%-ный охват детей дошкольными организациями к 2020 году. По итогам 2017 года этот показатель составляет свыше 90%", - сказала она.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в Казахстане в год рождается порядка 400 тыс. младенцев. За 20 лет рождаемость в Астане выросла в 2,5 раза. Только за 11 месяцев прошлого года в столице появилось на свет более 26 тыс. детей. В 2017 году в стране открыто 849 детсадов, из них в Астане - 82 дошкольные организации.

"Сегодня распахнул двери еще один прекрасный садик, который соответствует всем современным требованиям цифровой эпохи. Уверена, что он станет образцом для всех детских садов не только столицы, но и всей республики", - сказала Абдыкаликова.

Она поздравила детей, родителей и воспитателей с большим событием и особо отметила, что это достойный подарок Астане в год ее 20-летнего юбилея.

В новом детском саду, рассчитанном на 350 мест, созданы все условия для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Педагогический состав представлен высококвалифицированными, творческими педагогами. В образовательном процессе применяются новейшие методики: интерактивная технология МИЦ (мультиинтеллектуальный центр по развитию познавательных и коммуникативных навыков у детей на трех языках), методика погружения в казахский язык, развивающие игры В. Воскобовича, элементы системы педагогики М. Монтессори.

Просмотров: 5715