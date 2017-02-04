Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Астане планируют сделать зоны для курения, сообщил аким города Асет Исекешев, передает корреспондент агентства.
Исекешев поделился в Facebook фотографией Марата Толибаева, на которой изображена Smoking Zone в Сингапуре. "Полностью согласен. Будем также это делать и в Астане. Надо всем думать о подрастающем поколении", - написал аким Астаны.
Как отмечает Толибаев, "в Сингапуре на набережной Марина Бей есть специальные места для курения. То есть нельзя ходить с сигаретой, где попало, выдувать дым в лицо прохожих, задевать зажженной сигаретой окружающих. Я считаю, это правильная мера. Во всяком случае, для многолюдных мест".
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