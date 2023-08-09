В Астане посол Хорватии обратился за помощью в полицию   

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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 6 августа в полицейский участок обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович. Он сообщил, что потерял кошелек, в котором находились деньги. Дипломат живет в одной из многоэтажек столицы, сообщает - 6 августа в полицейский участок обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович. Он сообщил, что потерял кошелек, в котором находились деньги. Дипломат живет в одной из многоэтажек столицы, сообщает Polisia.kz





По словам посла, он ночью, припарковав авто на паркинге, вышел из машины с двумя сумками и кошельком, который держал под мышкой. Он не сразу заметил, что выронил кошелек. Обнаружив пропажу утром, Рефик Шабанович спустился на паркинг и попытался найти кошелек. Он нашел кошелек, но денег в нем не оказалось.





Просмотрев видео с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что кошелек дипломата нашел его 52-летний сосед. Вытащив деньги, он отправился к себе домой. Увидев полицейских на пороге квартиры, мужчина сразу выдал найденное. Он пояснил, что нашел деньги ночью и собирался сдать их в полицию утром, однако не успел этого сделать.





В полиции отметили, что согласно статье 245 Гражданского кодекса РК "Находка", найдя забытую кем-то вещь, гражданин обязан сделать все возможное, чтобы вернуть ее хозяину, в противном случае хозяин вещи может обвинить его в краже.



