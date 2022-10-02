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В Астане провели антитеррористические учения

01.10.2022, 12:36 19936
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - В Астане с 10.00 до 12.00 проводились плановые антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, сообщает оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в столичном акимате, плановые антитеррористические учения "ВИРАЖ-2022" прошли на территории учебного центра (объездная дорога АН64) совместно с правоохранительными и местными исполнительными органами.
 

Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на различные кризисные ситуации, в том числе сопровождающиеся террористическими проявлениями. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", - отметили в антитеррористическом штабе.

 
В связи с учением были предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств, а также передвижение военной техники, в том числе по объездной дороге АН64.
 

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.

 

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В МВД прокомментировали задержание жительницы Бурятии

01.10.2022, 20:48 10116
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - В МВД прокомментировали информацию о задержании журналистки из Бурятии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

30 сентября была задержана жительница Бурятии Е. Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (СНГ) по статье 207, часть 1, УК Российской Федерации. Инициатором розыска является ОП города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия РФ. Задержанная была доставлена в УП района Сарыарка города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору. После разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой. Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске - подписка о невыезде. Эта мера не предусматривает арест", - говорится в сообщении.

 
Также в полиции отметили, что в международный розыск (Интерпол) Балтатарова не объявлялась. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены об установлении местонахождения разыскиваемой.
 

В Интерполе Казахстана прокомментировали информацию о задержании Азимжана Саидбаева

01.10.2022, 17:50 13551
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - МВД РК опубликовало комментарий НЦБ Интерпола Казахстана относительно информации о задержании Азимжана Саидбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Официальной информации от зарубежных коллег о задержании разыскиваемого по подозрению в организации финансовой пирамиды Азимжана Саидбаева пока не поступало", - сообщили в НЦБ Интерпола Казахстана.

 

В Алматы в связи с велопробегом частично перекроют проспект Аль-Фараби и изменят схемы движения автобусов

01.10.2022, 16:13 15571
АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - В связи с проведением велопробега 2 октября 2022 года будет перекрыт проспект Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева с 9.00 до 10.00 и временно изменены схемы ряда маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, по данным управления городской мобильности города Алматы, будут изменены следующие маршруты:
 
№ 15 - в южном направлении - проспект Алтынсарина - улица Жандосова - улица Тимирязева - улица Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Жарокова - улица Жандосова - проспект Алтынсарина - далее по схеме;
 
№ 28 - в северном направлении - улица Дулати - разворот на улицы Утегенова - далее в обратном направлении;
 
№№ 30, 31 - в южном направлении - проспект Гагарина - улица Утепова - улица Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Жарокова - улица Утепова - проспект Гагарина - далее по схеме;
 
№№ 32, 34, 67, 103- в южном направлении - улица Мустафина - разворот перед улицей Саина, перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении - начало движения с ОП "Мкр. Орбита-2" - улица Мустафина - далее по схеме;
 
№№ 33, 38 - приостановить работу маршрута;
 
№ 62 - в западном направлении - проспект Аль-Фараби - проспект Достык - проспект Абая - далее по схеме, в обратном направлении - проспект Абая - проспект Достык - проспект Аль-Фараби - далее по схеме;
 
№ 63 - по часовой стрелке - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - улица Жандосова - улица Навои - улица Торайгырова - далее по схеме; против часовой - улица Берегового - улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Назарбаева - далее по схеме;
 
№ 68 - начало движения с ОП "Улица Алматинская" - разворот на улица Исиналиева - далее по схеме - ограничить движение до улицы Ремизовка, в обратном направлении - начало с улицы Ремизовка - далее по схеме;
 
№№ 70, 124 - в северном направлении - улица Жамакаева - улица Затаевича - улица Жукова - проспект Сейфуллина - далее по схеме, в обратном без изменений;
 
№ 77 - в южном направлении - до ОП "Розыбакиева/Байкадамова", в обратном направлении - с ОП "Розыбакиева/Байкадамова" - улица Розыбакиева - улица Березовского - проспект Гагарина - улица Утепова - улица Розыбакиева - далее по схеме;
 
№ 81 - проспект Гагарина - улица Кожабекова - разворот перед улицей Розыбакиева - далее в обратном направлении.
 
№ 86 - в южном направлении - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - улица Жандосова - улица Мустафина - улица Торайгырова, в обратном направлении - улица Торайгырова - улица Навои - улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Назарбаева - далее по схеме.
 
№ 98 - в южном направлении - улица Тимирязева - улица Жандосова - улица Сулейменова - улица Торайгырова - улица Саина - далее по схеме, в обратном направлении - улица Рыскулбекова - улица Сулейменова - улица Жандосова - улица Тимирязева - далее по схеме;
 
№ 101 - в южном направлении - улица Розыбакиева - улица Утепова - улица Жарокова - далее по схеме - улица Ремизовка - улица Каппарова - разворот на парковке перед Аль-Фараби, в обратном направлении - улица Жарокова - улица Утепова - улица Розыбакиева - далее по схеме;
 
№ 116 - ограничить движение маршрута до улица Кожабекова в южном направлении, перенос контрольной точки на ОП "Улица Кожабекова" - разворот перед улица Розыбакиева - далее в обратном направлении;
 
№ 121 - в южном направлении - улица Навои - улица Торайгырова - улица Мустафина - разворот на улица Саина, перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита - 2", в обратном направлении - улица Мустафина - улица Торайгырова - улица Навои - далее по схеме;
 
№ 123 - в южном направлении - проспект Гагарина - улица Березовского - улица Розыбакиева, перенос контрольной точки на ОП "Улица Березовского", в обратном направлении - начало с ОП "Улица Березовского" - улица Розыбакиева - улица Утепова - проспект Гагарина - далее по схеме;
 
№ 127 - в южном направлении - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - улица Жандосова - улица Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Исиналиева - улица Жарокова - улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Назарбаева - далее по схеме;
 
№ 135 - в южном направлении - улица Навои - улица Торайгырова - улица Мустафина - разворот на улица Саина. Перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении - начало с ОП "Мкр. Орбита-2" - далее по схеме;
 
№ 211 - в северном направлении - улица Дулати - разворот на улице Утегенова - далее в обратном направлении;
 
Троллейбусы №№ 1, 9 - приостановить маршрут.
 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на октябрь

01.10.2022, 13:00 19491
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на октябрь
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Казгидромет предоставил прогноз погоды в Казахстане на октябрь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, в первой декаде октября солнечная погода порадует жителей страны. Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1 градус на крайнем севере, западе страны.
 
В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики.
 
В первой декаде на большей территории республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха с влиянием отрога антициклона все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:
 
на севере, северо-западе, в центре и на востоке Казахстана ночью от минус 3-8 градусов до +2 - +7, днем от +3 - +8 до +13 - +20 градусов;
 
на юге республики ночью от +2 - +7 до +10 - +15 градусов, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13 - +23 до +23 - +30 градусов.
 
На юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от + - 15+20 до +10 - +15 градусов, днем основной фон в пределах +23 - +28 градусов.
 
На западе и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов часто в течение первой декады ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 метров в секунду.
 
На западе страны - колебания температуры воздуха ночью от +10 - +15 до +5 - +10 градусов, днем от +17 - +25 до +12 - +20 градусов;
 
На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1 - +6 до +10 - +15 градусов, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от минус 2-7 до +3 градусов, днем потеплеет от +7 - +15 до +23 - +30 градусов.
 
Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:
 
в западных регионах ночью от +3 - +8 до минус 5-10 градусов, днем от +15 - +20 до +3 - +8 градусов;
 
в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0,+5 до минус 7-12 градусов, днем от +11 - +16 до минус 3-8 градусов;
 
на юге, юго-востоке страны ночью от +7 - +12 до минус 2-7 градусов, днем от +18 - +23 до +5 - +10 градусов.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

01.10.2022, 09:26 23771
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Под влиянием северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана сохранится погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтов на западе РК пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - осадки (дождь, снег), на востоке - снег. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке - на дорогах гололедица", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
На севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

30.09.2022, 21:18 34856
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 октября на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
1 октября днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман.
 
1 октября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Шымкенте днем 1 октября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, в центре, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
1-3 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 1-3 октября на севере области, в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 

Прямой рейс между Казахстаном и Сейшелами планируют открыть в январе

30.09.2022, 18:04 39526
Прямой рейс между Казахстаном и Сейшелами планируют открыть в январе
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Авиакомпания "Эйр Сейшел" планирует открытие прямого рейса между Казахстаном и Сейшелами по маршруту Виктория - Алматы в январе следующего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсудили вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития.
 

По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны", - сообщает пресс служба КГА.

 
По информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания "Эйр Сейшел" на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между нашими странами по маршруту Виктория - Алматы в январе следующего года.
 

Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странам", - добавили в пресс-службе.

 

В правительстве рассмотрели меры по усилению профилактики семейно-бытового насилия

30.09.2022, 17:42 35211
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрели вопросы усиления мер профилактики семейно-бытового насилия и внедрения сервисной модели обеспечения безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев доложил, что ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч обращений по фактам бытового насилия, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
При этом в 60% случаев потерпевшие отказываются от принятия мер в отношении правонарушителей. В 2022 году к административной ответственности привлечено 37 тысяч человек. Отмечается, что количество уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 7% (с 623 до 583).
 
По поручению главы государства МВД выработаны меры по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, а также шаги по его профилактике, включающие реабилитационную и воспитательную работу с семейными дебоширами.
 

Для координации действий в данной сфере предлагается определить уполномоченный госорган, что позволит сместить акцент с репрессивных мер в сторону решения социально-экономических проблем граждан, вопросов воспитания детей и повышения статуса семьи в целом", - проинформировали в пресс-службе.

 
Вместе с тем планируется перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых преступлений, что даст возможность полиции привлекать нарушителя к ответственности без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Таким образом, будет обеспечен принцип неотвратимости наказания.
 
Кроме того, предлагается установить минимальный срок административного ареста от 5 суток (ранее отсутствовал), предусмотреть возможность незамедлительной изоляции дебошира и его ареста судом на период следствия, а также сделать возможным примирение сторон лишь единожды и только в суде.
 
Премьер-министр подчеркнул, что к профилактике бытового насилия необходимо активно подключать новые социальные сервисы, включая Цифровую карту семьи.
 

Нужно с использованием цифровых технологий и анализа данных выявлять семьи, находящиеся в зоне риска, где могут быть какие-то проблемы. Следует в первую очередь обращать внимание на них, чтобы не дожидаться совершения преступлений или каких-то других противоправных действий. Лучше предупредить правонарушение, чем потом бороться с его последствиями", - завил Алихан Смаилов.

 
Кроме того, по его словам, нужно рассмотреть вопрос включения в рейтинг оценки деятельности акимов регионов индикаторов уровня профилактики бытового насилия, а также принять меры по решению проблемы нехватки кризисных центров.
 
Министерству внутренних дел поручено в рамках разработки законопроекта по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере провести широкую разъяснительную работу с населением.
 
На заседании МВК также был рассмотрен вопрос перехода на сервисную модель обеспечения безопасности, в рамках которой акцент делается на оказании гражданам качественных полицейских услуг и формировании устойчивых партнерских отношений государственных институтов с обществом для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка.
 
Премьер-министр поручил МВД обеспечить эффективную координацию работы госорганов в данном направлении, а акиматам регионов - принять меры по качественному масштабированию сервисной модели на местах.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане семейным дебоширам будут заменять административные взыскания на общественно полезные работы.
 

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