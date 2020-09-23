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В Атырау избивавшим детей в интернате санитаркам вынесли приговор

22.09.2020 11098
В Атырау избивавшим детей в интернате санитаркам вынесли приговор
Атырау. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Атырау вынесли приговор санитаркам, избивавшим беспомощных детей в интернате, передает Kazakhstan Today.
 
В марте прошлого года стало известно, что воспитатели школы-интерната для детей с психоневрологическими отклонениями избивали детей-инвалидов. Однако после годичного расследования департамент полиции Атырауской области прекратил уголовное дело, пишет "Ак Жайык". 
 
По инициативе спикера сената Дариги Назарбаевой, которая взяла это дело на особый контроль, в Генеральную прокуратуру и МВД были направлены письма, подготовлены соответствующие депутатские запросы, в которых содержалось требование строгого наказания в соответствии с законом виновных в жестоком обращении с воспитанниками интерната. Таким образом, дело дошло до суда. В августе атырауский городской суд №2 вынес приговор в отношении двух воспитателей.
 
Напомним, в ходе просмотра камер видеонаблюдения прокуроры установили, что воспитатели не только били беззащитных детей-инвалидов, но и заставляли их работать. Избиения продолжались достаточно долгое время. "Воспитателей" не сдерживало даже наличие видеокамер. Как заявил прокурор области Ернат Сыбанкулов, имелась запись только с декабря 2018 года по январь 2019 года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования.
 
Сначала оно велось в отношении 9 работников интерната по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким с ним обращением). Через год департамент полиции Атырауской области сообщил, что уголовное дело прекращено "за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности". И это вызвало большой общественный резонанс, Дарига Назарбаева заявила, что все виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством.
 
12 марта этого года прокуратура Атырауской области отменила решение о прекращении уголовного дела и вернула материалы на дополнительное расследование, а 24 марта действия подозреваемых были переквалифицированы с 140 статьи на пункт 1 и 2 статьи 110 (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего).
 
Несмотря на то, что дело было возбуждено в отношении 9 сотрудников интерната, на скамье подсудимых оказались только двое - палатные санитарки. Как сообщили в городском суде №2, подсудимые заключили с обвинением процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Приговором суда от 21 августа санитарки, избивавшие детей, осуждены к трем годам шести месяцам ограничения свободы и лишены права работать с детьми на 2 года.
 
Неизвестно, сколько детей на самом деле избивали жестокие сотрудники интерната, и будут ли привлечены к ответственности следователи департамента полиции Атырауской области, прекратившие уголовное дело. К слову, в то время в интернате проживали 98 детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает "Ак Жайык".
 

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