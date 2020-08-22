В базе мобильных граждан зарегистрировались 9,4 млн казахстанцев

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Более 9 миллионов казахстанцев зарегистрировались в базе мобильных граждан, передает Kazakhstan Today.

База мобильных граждан (БМГ) - это канал предоставления государственных услуг населению посредством мобильных устройств. Зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно в личном кабинете портала электронного правительства egov.kz или с помощью виртуального ассистента egov.kz, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительства для граждан".

В настоящее время в БМГ зарегистрированы 9,4 млн опытных пользователей, которые получают госуслуги при помощи мобильных устройств.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой, для непрерывной регистрации в БМГ во время пандемии коронавируса 400 работников госкорпорации по всему Казахстану были переквалифицированы в видеооператоров, которые оказывают консультации по видеозвонку.

В настоящее время в Call-центре 1414 работают полторы тысячи специалистов Правительства для граждан. 400 из них - видеоконсультанты, которые в онлайн-режиме регистрируют граждан в базе мобильных граждан. За время карантина, с марта, наши работники удаленно зарегистрировали в БМГ более 1,6 млн казахстанцев, которые теперь могут самостоятельно при помощи мобильных устройств и портала egov.kz получать электронные госуслуги", - сказала Балташева.

Отмечается, что регистрация в базе мобильных граждан позволяет казахстанцам получать государственные услуги через мобильное приложение eGovMobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0 получать проактивные услуги, включающие в себя комплекс услуг, SMS-уведомления о готовности документов, об истечении срока действия ЭЦП и так далее. Также граждане, зарегистрированные в БМГ, могут воспользоваться сервисом получения справок третьими лицами, то есть, у них нет необходимости получать справки самостоятельно, им достаточно лишь подтвердить получение электронной справки на свое имя.

Проверить наличие регистрации в базе мобильных граждан можно на портале электронного правительства egov.kz в разделе "Сервисы".

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