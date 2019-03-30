В ближайшие дни синоптики пообещали казахстанцам осадки, сменяющиеся теплой сухой погодой

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Пасмурные дни с осадками, сменяющиеся теплой сухой погодой, пообещали синоптики казахстанцам в ближайшее время, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием интенсивного увеличения притока солнечного тепла, особенно с наступлением астрономической весны 20 марта, быстро повышается температура воздуха. Почти со всей территории Казахстана уже сошёл снежный покров, и только в северных областях и в горах юго-востока и востока он сохраняется, но с каждым днём стремительно уменьшается, отмечается в прогнозе "Казгидромета" на 30 марта - 1 апреля 2019 года.

С быстрой сменой циклонов и антициклонов, характерной для весны, будет связана и быстро меняющаяся погода. Поэтому в предстоящие трое суток казахстанцев ожидают не только пасмурные дни с осадками, на юге с дождями и грозами, но и тёплая без осадков погода, хотя и кратковременная.

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