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В ближайшие дни в большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

15.04.2019, 12:23 5455
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - 16-18 апреля 2019 года в большинстве областей Казахстана ожидаются осадки, передаёт Kazakhstan Today.
 
"В предстоящие дни осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололёд и ночная температура воздуха минус 2 - минус 10 градусов по Цельсию ожидаются в большинстве областей республики", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
По данным синоптиков, в южных областях также неспокойно. Дожди, местами сильные, и грозы будут вызваны циклоном, перемещающимся с районов Средней Азии и холодным арктическим фронтом, смещающимся с северных районов Казахстана, с которым там и связана ненастная погода. Температура воздуха при таких процессах ожидается ниже средней многолетней на 2-6 градусов по Цельсию, на юге понизится до нормы.
 

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