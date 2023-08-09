В ближайшие дни в Казахстане ожидаются дожди

Сильные дожди на севере, в центре, на востоке и юго-востоке республики

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни, 5-7 августа 2023 года, на территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.





По данным синоптиков Казгидромета, на севере, в центре, на востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом. По республике ожидается усиление ветра.





Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.





На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры. Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.





Прогноз погоды по Астане:





на 5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18, +20°С, днем +28, +30°С.





на 6 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.





на 7 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +18°С, днем +25, +27°С.





Прогноз погоды по Алматы:





на 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23, +25°С, днем сильная жара +36, +38°С.





на 6 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 35-37 градусов.





на 7 августа: переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза, град. Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 тепла.





Прогноз погоды по Шымкенту:





на 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21, +23°С, днем +36, +38°С.





на 6 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22, +24°С, днем +30, +32°С.





на 7 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19, +21°С, днем +29, +31°С.