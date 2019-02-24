В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются метели и снегопады, на юге - дождь и мокрый снег

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Снегопады и метели ожидаются в большинстве регионов Казахстана в ближайшие три дня, на юге - дождь и мокрый снег, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием южных циклонов и атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, отрог Сибирского антициклона разрушается, что станет причиной ненастной погоды в большинстве областей Казахстана, сообщает "Казгидромет".

В выходные дни и понедельник снегопады, метели и сильный западный ветер ожидаются в западных, северных, центральных и восточных областях республики. В южных, юго-западных и юго-восточных областях предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, гололёд.

На всей территории Казахстана сохранится туман. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-5 градусов", - говорится в сообщении синоптиков.

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