Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют жаркую погоду в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"Антициклон у земли и вынос горячего воздуха с Ирана будут удерживать жаркую и очень жаркую погоду в большинстве областей Казахстана. И на западе республики после прошедших дождей и ослабления жары температура воздуха вновь начнет повышаться", - говорится в прогнозе погоды на 16-18 июля 2019 года РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, температура воздуха на большей части республики предполагается выше климатической нормы на 2-7 градусов по Цельсию.

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