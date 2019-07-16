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В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют жаркую погоду в Казахстане

15.07.2019, 12:26 9262
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют жаркую погоду в Казахстане, передает Kazakhstan Today. 
 
"Антициклон у земли и вынос горячего воздуха с Ирана будут удерживать жаркую и очень жаркую погоду в большинстве областей Казахстана. И на западе республики после прошедших дождей и ослабления жары температура воздуха вновь начнет повышаться", - говорится в прогнозе погоды на 16-18 июля 2019 года РГП "Казгидромет". 
 
По данным синоптиков, температура воздуха на большей части республики предполагается выше климатической нормы на 2-7 градусов по Цельсию.
 
 

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