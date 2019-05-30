В ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде 30 мая - 1 июня 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", атмосферные фронты, смещающиеся на Казахстан с запада и с севера, будут определять погоду в ближайшие трое суток.

"С прохождением фронтов в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром. Но температура при дожде понизится незначительно, а с его прекращением очень быстро начнет повышаться. Ведь уже практически лето", - сообщает "Казгидромет".

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