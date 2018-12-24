Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - 25-27 декабря 2018 года в большинстве областей Казахстана ожидаются сильные морозы, передает Kazakhstan Today.

"С 25 декабря день медленно начнет пребывать, а отрог холодного антициклона, сместившегося с Таймыра на Сибирь, вызовет сильные морозы в большинстве областей Казахстана. В северных центральных и восточных областях ночная температура понизится до минус 32-37 градусов по Цельсию, местами мороз усилится и до минус 40 градусов по Цельсию. И даже на юго-востоке Казахстана местами ожидается похолодание до 25-30 градуса мороза", - сообщает РГП "Казгидромет".

Лишь в западных областях под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России, ожидаются осадки, туман, гололед и повышение температуры днем до 0-5 градусов мороза, на юго-западе и до 0-5 градусов тепла.

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