В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Более 10 миллионов человек в месяц посещают сервис "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz

Фото: Kaspi.kz

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 апреля прошло заседание правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященное цифровизации госуслуг. В ходе заседания, Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz рассказал о результатах успешной совместной работы с горсорганами.





Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь казахстанцев. И в рамках этой миссии мы совместно с госорганами делаем государственные услуги еще более доступными для граждан. Наше общее большое достижение, это то, что уже более 10 миллионов человек в месяц посещают сервис "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz", - рассказал Михаил Ломтадзе.









Глава компании отметил, что это результат командной работы. Каждый сервис разрабатывается совместными командами Kaspi.kz и Министерства цифровизации, АО НИТ, Министерства финансов, Министерства внутренних дел и многих других государственных ведомств. "Мы друг у друга постоянно учимся, - отметил Михаил, - мы делимся своими знаниями и технологиями, и сами учимся у команд, которые работают со стороны госуслуг. Это реально большой актив с точки зрения будущего страны".









Самые популярные государственные сервисы в приложении Kaspi.kz - цифровые документы, замена водительских прав, переоформление автомобиля, свидетельство о рождении ребенка, справки. Предприниматели прямо на экране своего смартфона открывают ИП, сдают декларации об активах и обязательствах, платят налоги. И это лишь небольшая часть всего перечня государственных сервисов, представленных в приложении.





Я много езжу, общаюсь с инвесторами по всему миру и рассказываю про достижения Казахстана. По каждому из этих сервисов мне говорят, что таких успешных примеров больше нет нигде. Возможно, мы должны приложить больше усилий, чтобы об этом рассказывать. Казахстан является совершенно революционным примером того, как развиваются госуслуги", - подчеркнул Михаил Ломтадзе.





Особенно впечатлила в выступлении главы Kaspi.kz статистика по налогам.









В 2024 году 7,5 миллионов человек оплатили налоги через Kaspi.kz. Объем налогов, уплаченных физическими лицами и ИП с помощью сервиса, за год составил около 2,2 триллиона тенге. Это на 34% больше, чем в 2023 году.





Мы наблюдаем очень простую динамику, - прокомментировал Михаил Ломтадзе, - если сервис удобный, если мы сами делаем базовые расчеты, то люди и бизнес подключаются к онлайн-сервисам и платят налоги. Есть прямо пропорциональная зависимость между удобными онлайн-сервисами и результатами".





Kaspi.kz ежемесячно опрашивает 500 тысяч своих клиентов, чтобы узнать их мнение о продуктах и сервисах компании. Из каждых 10 опрошенных 8-9 человек ставят наивысшую оценку госуслугам в приложении Kaspi.kz. В том числе таким, как заполнение декларации и уплата налогов, которые являются необходимыми, но традиционно не самыми любимыми в народе процедурами.





Больше всех новым сервисам радуются предприниматели. Уже более 1 миллиона ИП открыты через Kaspi.kz с момента запуска сервиса. 1 миллион человек сдали декларацию по форме 250 и еще 281 тысяча сдали декларацию по форме 910. Только за 2024 год бизнес уплатил в бюджет налогов свыше 1,7 триллиона тенге.









Нас клиенты, предприниматели просят, добавляйте новые сервисы, делайте возможность другие налоговые документы тоже сдавать онлайн. Основная боль бизнеса, которую мы решаем - помогаем не ошибиться. Потому что предприниматели очень сильно боятся сделать ошибку", - пояснил глава Kaspi.kz.





По мнению Михаила Ломтадзе, государство совместно с участниками рынка создает в Казахстане систему взаимосвязанных сервисов, которые сопровождают бизнес на всех этапах его развития.









Сначала предприниматель открывает ИП, потому что хочет принимать безналичные платежи. Потом он начинает заниматься электронной коммерцией, торговать на территории всей страны. У него растет бизнес, он создает рабочие места, сдает декларации, платит налоги. Все это работает в комплексе. По мере того, как все игроки рынка - технологические компании, финтехи, банки - совместно с госорганами будут развивать систему онлайн-сервисов, предприниматели будут расти. Это станет большим результатам для страны, для прозрачности бизнеса", - считает Михаил Ломтадзе.





Статистика, которую привел спикер, наглядно показывает, как это работает. Синяя линия - безналичные платежи, красная линия -налоги. Чем больше безналичных платежей, тем больше прозрачности со стороны бизнеса и тем больше поступлений в бюджет.









Вместе с тем, Михаил Ломтадзе обратил внимание участников заседания на то, что успехи были достигнуты совсем недавно и развернуть положительную динамику в обратную сторону очень легко:





Динамика достаточно хрупкая. Развернуть всё обратную сторону достаточно легко. Чтобы люди и бизнес ушли снова в наличные - это сделать несложно, тем более учитывая, что достижения совсем недавние. Мы со своей стороны готовы продолжать создавать инновационные сервисы, делиться опытом, технологиями, делать жизнь людей и работу бизнеса более эффективной".





Хочется, чтобы мы вместе оберегали наши общие достижения и давали возможность бизнесу дальше расти, вносить свой вклад в развитие страны и создавать рабочие места", - подытожил глава Kaspi.kz.









Премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что правительство поддержит дальнейшую цифровизацию. "Действительно, успехи Kaspi в части цифровизации, предоставления онлайн-сервисов, впечатляют! Мы со стороны государства, конечно же, будем поддерживать дальнейшую цифровизацию госуслуг".





Вы хорошие вещи показываете по уплате налогов - сказал премьер-министр, обращаясь к Михаилу Ломтадзе", - нам нужен вывод бизнеса из тени. Поэтому нам есть, над чем совместно работать. В дальнейшем, желаю вам успехов, будем оказывать поддержку".