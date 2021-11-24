В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему большая часть РК находится под влиянием Атлантического циклона, в связи с чем на большей части сохраняются осадки, преимущественно в виде снега. На востоке республики днем сильные осадки. На большей части республики усиление ветра, метель, гололед. На западе туман, лишь на юге и юго-востоке РК ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на западе и востоке порывы 23-28 метров в секунду; на западе, севере и востоке области метель, гололед.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на западе, севере порывы 23-28 метров в секунду; на западе, севере и востоке метель, гололед; на юге области туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; днем на севере и востоке порывы 23-28 метров в секунду; на севере, востоке, юго-востоке области метель, гололед.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на западе и юге порывы 23-28 метров в секунду; на западе и юге области низовая метель, гололед.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юге порывы 23-28 метров в секунду, на востоке и юге области метель, гололед, туман.

В Акмолинской области ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на севере и востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

На севере Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Атырауской области и на севере Мангистауской области ожидается туман.

На севере и западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Алматинской области в районе Алакольсих озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



