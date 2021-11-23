В десяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман.
23 ноября в Западно-Казахстанской области на севере, западе ожидаются туман, гололед.
23 ноября в Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью 23 ноября на севере Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
23 ноября на западе и в центре Атырауской области ожидается туман.
23 ноября на западе, юге Павлодарской области сохраняется низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью 23 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь). На востоке, юге области метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду.
23 ноября на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду.
23 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке, юго-востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, днем на севере, востоке, юго-востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
Днем 23 ноября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На западе, севере, востоке области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный, 15-20, на западе, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
Напомним, на трассах в двух областях ограничено движение транспорта.