В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 7 февраля синоптики прогнозируют осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтов, связанных с ним, ожидаются осадки (дождь, снег); в горных районах юга - сильные осадки. Местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе Туркестанской области ожидаются туман, гололед; на западе, севере области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23 метра в секунду.

На севере, юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед; на юге и северо-востоке - усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается гололед; на севере области, в горных и предгорных районах туман; ночью на северо-востоке, юго-западе и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юго-западе области порывы 23-28 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью на севере и востоке ожидаются гололед, метель.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель; днем на юго-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке, северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере области - туман; в центре, на юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере туман.

На юге, западе Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду и низовая метель, на востоке туман.

Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель.

Ночью на западе, юге, в центре; днем на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается низовая метель; на западе, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду; днем на юге низовая метель.

На северо-востоке Атырауской области ожидается туман.

На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед; на севере области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.