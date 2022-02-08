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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

07.02.2022, 08:33 53196
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 7 февраля синоптики прогнозируют осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтов, связанных с ним, ожидаются осадки (дождь, снег); в горных районах юга - сильные осадки. Местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе Туркестанской области ожидаются туман, гололед; на западе, севере области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед; на юге и северо-востоке - усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается гололед; на севере области, в горных и предгорных районах туман; ночью на северо-востоке, юго-западе и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юго-западе области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью на севере и востоке ожидаются гололед, метель. 
 
Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель; днем на юго-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке, северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере области - туман; в центре, на юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере туман. 
 
На юге, западе Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду и низовая метель, на востоке туман. 
 
Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. 
 
Ночью на западе, юге, в центре; днем на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается низовая метель; на западе, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду; днем на юге низовая метель. 
 
На северо-востоке Атырауской области ожидается туман. 
 
На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед; на севере области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

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Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

08.02.2022, 08:22 17681
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На юге и юго-востоке республики - осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются гололед, туман, на севере и востоке усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской области на западе и юге ожидается низовая метель; на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель; на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, западе и севере Северо-Казахстанской и на юге Костанайской областей ожидается низовая метель; на севере Костанайской области  туман. 
 
На юге и востоке Алматинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на западе и в центре Атырауской, на севере и в центре Кызылординской, ночью на северо-востоке Мангистауской областей ожидается туман, гололед. 
 
Ночью на юго-западе, днем на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской и на юге Актюбинской областей ожидается туман.

 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

07.02.2022, 21:19 37476
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 8 февраля на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
 
8 февраля на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. 
 
В Шымкенте 8 февраля временами ожидаются туман, гололед. 
 
8 февраля на юге Актюбинской области ожидается туман.
 
8 февраля на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. 
 
8 февраля на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе области 15-20 метров в секунду.
 
8 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
8 февраля на севере Костанайской области ожидается туман. На юге области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на юге области 15-20 метров в секунду.
 
8-9 февраля на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

В МВД опровергли фейк о существовании "подвалов для пыток"

07.02.2022, 21:04 38191
В МВД опровергли фейк о существовании "подвалов для пыток"
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В социальных сетях распространяется фейковая информация о существовании подвального помещения внутри здания следственного изоляторе ЛА-155/18 в Алматы, где якобы совершаются противоправные действия в отношении задержанных, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кроме того, указаны данные начальника РГУ "Учреждения ЛА-155/18" ДУИС по городу Алматы А. Джумадиева, сообщает Polisia.kz
 

В этой связи, сообщаем, что на территории учреждения УИС расположены двухэтажное административное здание и 6 режимных корпусов 4-5 этажностей, а также 230 камер для содержания спецконтингента. В указанных режимных корпусах имеются полуподвальные помещения для коммуникационных систем и узлов отопления. Вход в эти помещения осуществляется с внешней стороны корпусов. Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется на первом этаже режимного корпуса. Прием всех прибывающих лиц в СИЗО осуществляется медицинскими работниками, также дежурной сменой учреждения под видео съемку. Вместе с тем, учреждение периодически посещают представители органов прокуратуры, уполномоченный по правам человека, а также участники организации общественного контроля. Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на приоритетную охрану человеческого достоинства, безопасности жизни и здоровья, конституционных прав и свобод осужденных и иных лиц. Для этого законодательством создаются условия для ресоциализации осужденных, защиты прав человека при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечения безопасности личности, общества и государства, предупреждение совершения преступлений в условиях исполнения и отбывания наказаний", - говорится в сообщении министерства. 

 
В ведомстве также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК.
 

За нерасчищенную от снега "зебру" оштрафован аким района Павлодарской области

07.02.2022, 11:42 57021
За нерасчищенную от снега "зебру" оштрафован аким района Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 7 ФЕВРАЛЯ - Аким района в Павлодарской области оштрафован за плохое содержание дорог. В одном из сел не был расчищен от снега пешеходный переход "зебра", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 февраля при проверке в селе Успенка выявлено, что от снега и наледи не была расчищена "зебра" на центральной улице. Поэтому по данному факту за нарушение статьи 631 КоАП РК (Невыполнение требований содержания дорог) административный протокол был составлен на акима Успенского сельского округа", – рассказал начальник административной полиции Успенского района Павлодарской области Александр Семенченко. 

 
На должностное лицо наложен штраф в размере 10 МРП, а также выдано предписание на устранение недостатков, пишет Polisia.kz.
 

Алматинцев предупредили об опасности схода лавин в горах

07.02.2022, 10:40 61206
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ - Департамент по чрезвычайным ситуация Алматы предупреждает горожан об опасности схода лавин в бассейнах горных рек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за неустойчивого снежного покрова 7 февраля возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

 
В ведомстве рекомендовали не выходить на крутые заснеженные склоны из-за провоцирования схода снежных лавин и быть осторожными в горах.
 

Индекс благополучия детей утвержден в Казахстане

07.02.2022, 10:15 63531
Индекс благополучия детей утвержден в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан от 1 февраля 2022 года в стране утвержден индекс благополучия детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, он разработан в целях проведения оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах.
 

Внедрение индекса благополучия детей Казахстана позволит своевременно выявлять сдерживающие факторы эффективной реализации мер в разных сферах, направленных на улучшение положения детей в разрезе регионов, с учетом мнения детей и родителей/законных представителей", - говорится в распоряжении.

 
Индекс состоит из четырех основных направлений: ребенок, семья и общество, государственная политика, благосостояние страны. 
 
Отмечается, что индекс разработан с учетом принципа в области устойчивого развития "Никого не оставить в стороне".
 

Необходимые данные формируются из открытых источников центральных государственных органов и местных исполнительных органов, также международных и отечественных исследовательских структур. Опросные данные формируются путем анкетирования детей (с разрешения родителей) и родителей", - сказано в документе.

 
Основные понятия, используемые в настоящем индексе:
 
 1) расчет направлений – расчет, производимый путем определения арифметического среднего значения входящих в направления компонентов или статистических/опросных данных;
 
 2) бюджет для детей – расходы из республиканского, областного бюджета, ориентированные на нужды детей, а также городов республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) бюджетов, адресованные детям;
 
 3) расходы бюджета, ориентированные на нужды детей – совокупность прямых и косвенных расходов по бюджетным программам/подпрограммам, ориентированных на нужды детей;
 
 4) благополучие ребенка – состояние ребенка, сформированное при совокупном влиянии факторов, направленных на поддержку и улучшение физического и психологического здоровья ребенка, обеспечение качественным образованием, возможностями для развития, безопасностью и другими условиями;
 
 5) нормализация данных – преобразование исходных (преобразуемых) значений данных в нормализованное (среднее) значение;
 
 6) косвенные расходы – фактические расходы, которые не направлены прямо и однозначно на поддержку и развитие детей, но охватывают все возрастные категории населения, в том числе детей (например, содержание больницы, где есть детское отделение (доля в общих расходах); предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах (широкий круг благополучателей) и т. д.);
 
 7) статистические/опросные данные – показатели, характеризующие положение детей в различных сферах, в том числе в региональном разрезе;
 
 8) расчет итогового индекса – расчет, производимый путем определения арифметического среднего значения всех направлений;
 
 9) компонент – совокупность статистических/опросных данных, характеризующая положение детей в определенной области;
 
 10) мониторинг – форма организации сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об эффективности национальной политики в области благополучия детей;
 
 11) прямые расходы – фактические расходы, которые прямо и однозначно направлены на поддержку и развитие детей до наступления их совершеннолетия (например, затраты на функционирование деятельности общеобразовательных школ и дошкольных организаций образования, детских библиотек, спортивных школ и секций для детей, дворцов школьников, обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте детей, детские больницы и т. д.).

Напомним, о планах по внедрению индекса благополучия детей в РК стало известно в июне 2021 года. Индекс охватит безопасность, здоровье, образование, материальное благополучие и социализацию каждого ребенка.
 

Часть домов в Турксибсом районе на две ночи отключат от холодной воды

07.02.2022, 10:03 64856
Часть домов в Турксибсом районе на две ночи отключат от холодной воды
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ - Жителям ряда домов Турксибского района Алматы в ночное время суток ограничат подачу холодной воды. Об этом сообщили в ГКП "Алматы Су", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
По информации "Алматы Су", холодной воды не будет 8 февраля с 22.00 до 6.00; 9 февраля - в контуре улиц Великолукская - Жансугурова - Сокольского - Палладина - Егорова; с 22.00 9 февраля до 6.00 10 февраля - в контуре улиц Жансугурова -Сокольского - Палладина - Запорожская.
 
В пресс-службе разъяснили, что временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к действующей системе водоснабжения.
 

Более 600 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Алматы

07.02.2022, 09:51 64516
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ - Ночью в Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 в городе выпало 3-5 сантиметров снега, в предгорных и горных районах - 10-12 сантиметров, сообщили в управлении жилищной политики города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С утра запущены 611 единиц спецтехники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - сообщили в управлении.

 
В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами, организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.
 
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0, +2 градуса, туман, гололед.

 

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