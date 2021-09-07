В Алматы начали реконструкцию кинотеатра "Целинный"

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АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Алматы приступили к реконструкции кинотеатра "Целинный", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





После реконструкции в здании разместится Центр современного искусства.





Как сообщили в городском управлении планирования и урбанистики, вся документация на реконструкцию уже выдана. В документах предусмотрено, что все несущие конструкции здания будут сохранены. В здании будет сделано необходимо сейсмоусиление.





В проектировании фасадов сохраняется архитектурное своеобразие здания. Панно народного художника Сидоркина, выполненное на одной из стен кинотеатра и имеющее художественную ценность, будет сохранено", - сообщили в управлении.





В ведомстве отметили, что строительно-монтажные работы уже начались.





Впервые кинотеатр открылся в 1964 году и быстро стал одним из самых популярных мест в городе.





Автором типового проекта стал архитектор Розенблюм. Уникальный образ "Целинного", со светящимся стеклянным фасадом фойе, сложился благодаря видимым с улицы гигантским сграффито художника Евгения Сидоркина с изображением скачек, танцев и жанровых сцен. В этом году началась реконструкция под руководством архитектора Асифа Хана, который ставит своей задачей трансформировать здание в мультифункциональное пространство", - сообщается на сайте кинотеатра.

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