В Челябинске вынесли приговор активисткам секты, возившим последователей к могилам в Туркестан

На скамье подсудимых оказались организатор деятельности псевдорелигиозной ячейки в Челябинске Айсулу Дуанбаева и ее напарница Светлана Платонова. Согласно материалам дела, они открыли в столице Южного Урала два офиса и стали созывать в свою организацию людей, обещая им настоящие чудеса: улучшить семейную жизнь, построить карьеру, излечиться от тяжелой болезни и так далее.
В секту попали десятки челябинцев. Адепты при работе с людьми использовали методы нейролингвистического программирования и зомбирования. Они проводили обряды "камчевания", плетью больно хлестали по спинам, рукам, ногам страждущих, "входили в контакт" с духами святых и, пользуясь их поддержкой, "исцеляли" больных, возили последователей в казахстанский город Туркестан, где на святых могилах совершали многочасовые ритуалы поклонения. Естественно, все это делалось за счет денег последователей, сообщает портал Тобол.info.kz.
Одной из последовательниц стала 42-летняя жительница Челябинска, которая обратилась к Айсулу Дуанбаевой с просьбой помочь решить житейские проблемы. Осмотрев женщину, активистки секты тут же нашли в ней массу заболеваний и стали проводить с ней платные "сеансы очищения".
В ход пошли все та же камча и душераздирающие "мантры". Подобная практика не исцелила женщину, а наоборот, привела ее к тяжелому психологическому расстройству - она стала слышать голоса, появилась мания преследования. Впоследствии результаты экспертизы показали, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. За "сеансы очищения" женщина отдала активисткам секты более ста тысяч рублей", - пишет издание.
Родственники пострадавшей обратились в правоохранительные органы. Айсулу Дуанбаева и ее напарница Светлана Платонова были арестованы. Сотрудники УФСБ региона нашли в их квартирах экстремистскую литературу. В отношении их правоохранители возбудили уголовное дело по факту создания религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Суд признал женщин виновными и назначил им наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Но поскольку сектантки находились на период следствия в изоляторе с 2017 года, то были освобождены прямо в зале суда - под подписку о невыезде.
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