В Челябинске вынесли приговор активисткам секты, возившим последователей к могилам в Туркестан

Челябинск. 5 апреля. Kazakhstan Today - Центральный районный суд города Челябинска вынес приговор двум активисткам запрещенной на Южном Урале псевдорелигиозной организации "Орда", которые довели последовательницу из Челябинска до сумасшествия, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых оказались организатор деятельности псевдорелигиозной ячейки в Челябинске Айсулу Дуанбаева и ее напарница Светлана Платонова. Согласно материалам дела, они открыли в столице Южного Урала два офиса и стали созывать в свою организацию людей, обещая им настоящие чудеса: улучшить семейную жизнь, построить карьеру, излечиться от тяжелой болезни и так далее.

В секту попали десятки челябинцев. Адепты при работе с людьми использовали методы нейролингвистического программирования и зомбирования. Они проводили обряды "камчевания", плетью больно хлестали по спинам, рукам, ногам страждущих, "входили в контакт" с духами святых и, пользуясь их поддержкой, "исцеляли" больных, возили последователей в казахстанский город Туркестан, где на святых могилах совершали многочасовые ритуалы поклонения. Естественно, все это делалось за счет денег последователей, сообщает портал Тобол.info.kz .

Одной из последовательниц стала 42-летняя жительница Челябинска, которая обратилась к Айсулу Дуанбаевой с просьбой помочь решить житейские проблемы. Осмотрев женщину, активистки секты тут же нашли в ней массу заболеваний и стали проводить с ней платные "сеансы очищения".

В ход пошли все та же камча и душераздирающие "мантры". Подобная практика не исцелила женщину, а наоборот, привела ее к тяжелому психологическому расстройству - она стала слышать голоса, появилась мания преследования. Впоследствии результаты экспертизы показали, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. За "сеансы очищения" женщина отдала активисткам секты более ста тысяч рублей", - пишет издание.

Родственники пострадавшей обратились в правоохранительные органы. Айсулу Дуанбаева и ее напарница Светлана Платонова были арестованы. Сотрудники УФСБ региона нашли в их квартирах экстремистскую литературу. В отношении их правоохранители возбудили уголовное дело по факту создания религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Суд признал женщин виновными и назначил им наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Но поскольку сектантки находились на период следствия в изоляторе с 2017 года, то были освобождены прямо в зале суда - под подписку о невыезде.

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