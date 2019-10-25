В четверг на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 24 октября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере, северо-востоке – гололед, на севере и востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, днем местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Карагандинской области местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами туман.

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