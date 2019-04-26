В четверг на большей территории Казахстана сохранятся осадки

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранятся дожди, на юге и юго-востоке сильные, лишь на западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем местами порывы 25 метров в секунду, местами возможен град, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях - туман, сообщили в "Казгидромете".

В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду, возможен град.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман.

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