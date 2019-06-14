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В четверг на западе и юге Казахстана ожидается погода без осадков

13.06.2019, 08:44 6211
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юге республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на западе - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Акмолинской области днем ожидается шквал, возможен град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области днем местами шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами возможен град. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. Днем местами в Карагандинской, Атырауской, Мангистауской областях ожидается сильная жара. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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