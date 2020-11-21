В декабре состоится премьера диснеевского фильма на казахском языке

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Премьера анимационного фильма "Мулан" на казахском языке запланирована на 17 декабря текущего года. "Мулан" - это 35-й фильм, дублированный на казахский язык и выходящий в отечественный кинопрокат на государственном языке, передает Kazakhstan Today.

Одну из ролей в картине сыграл казахстанский каскадер, руководитель группы каскадеров Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов. В мае он был номинирован на каскадерский "Оскар" - премию "Таурус" Мировой академии каскадеров, имена обладателей премии станут известны в это воскресенье 22 ноября.

Ремейк мультфильма 1998 года уже вышел в мировой прокат. Планируется, что в онлайн-кинотеатрах фильм на казахском языке появится раньше.

Фильмы голливудских киностудий, предназначенные для семейного просмотра, дублируются на государственный язык Корпоративным фондом "Болашак" и компанией "Меломан".

Трейлер на казахском языке





Мы очень надеемся, что через месяц в кинотеатрах выйдет юбилейный 35-й дублированный нами фильм. И нам вдвойне приятно узнать о том, что государство услышало нас, а Министерство информации и общественного развития РК рассматривает возможность дубляжа контента всемирно известных студий. 9 лет назад, в 2011 году мы начали сотрудничество с киностудией Disney. За эти годы нами дублированы 35 кинокартин студий Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucas Films и Bazelevs и других. Благодаря проекту, казахский язык стал 39-м языком студии Disney и 7 языком студии Sony Pictures. 203 специалиста сферы дубляжа повысили свою квалификацию", - рассказала председатель Попечительского совета корпоративного фонда "Болашак" Динара Чайжунусова,

Она отметила, что проект отмечен благодарственным письмом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Главная ценность проекта в том, что наши дети смотрят лучшие зарубежные анимационные фильмы на родном языке, совершенствуя знания казахского языка. Мы рады и готовы поделиться с государственными органами, республиканскими телеканалами и всеми желающими нашим опытом многолетнего сотрудничества с ведущими мировыми кинокомпаниями", - добавила Чайжунусова.

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