В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today -Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.





По информации РГП "Казгидромет", 8 августа в Актюбинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В субботу в Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

8 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется высокая пожароопасность", - говорится в сообщении Казгидромета.





Утром и днем 8 августа в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

По информации синоптиков, завтра днем в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области в выходные местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 8 августа на юге области сохраняется сильная жара, 36 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Костанайской области в субботу ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, с переходом на южный, при грозе 15-20 метров в секунду.

8 августа в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 8 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду.

Синоптики добавили, что вероятность шторма составляет 70-100%.

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