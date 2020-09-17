Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

17 сентября в Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Днем 17 сентября в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду.

Завтра днем на востоке в Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

17 сентября в Костанайской области местами ожидаются туман. Ветер западный, северо-западный, 15-20, местами 23 метра в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ночью и утром 17 сентября в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду. Местами ожидаются пыльная буря, шквал. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность", - сообщают синоптики.

В четверг в Акмолинской области ожидаются местами сильный дождь, ветер юго-западный, западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

17 сентября в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области завтра ожидается местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем на юго-востоке области 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма - 90-95%.

17 сентября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

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