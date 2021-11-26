В девяти областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 26 ноября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных, предгорных районах низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, в горных, предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 26 ноября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября на западе Мангистауской области ожидается туман.

Ночью 26 ноября на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября в центре, 27-28 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

Ночью 26 ноября на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. 26-28 ноября на севере области ожидается туман. 26 ноября на большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, ночью 26 ноября на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

26 ноября на севере Костанайской области ожидаются низовая метель, слабый гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября на северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный снег. В восточной части, центре и на юге области метель, гололед. Ветер северо-западный, в восточной части, центре и на юге области 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

26 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.