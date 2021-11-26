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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

25.11.2021, 21:23 125227
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 26 ноября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных, предгорных районах низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, в горных, предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 26 ноября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. 
 
26 ноября на западе Мангистауской области ожидается туман.
 
Ночью 26 ноября на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября в центре, 27-28 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
Ночью 26 ноября на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. 26-28 ноября на севере области ожидается туман. 26 ноября на большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, ночью 26 ноября на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
26 ноября утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на севере Костанайской области ожидаются низовая метель, слабый гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный снег. В восточной части, центре и на юге области метель, гололед. Ветер северо-западный, в восточной части, центре и на юге области 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. 
 
26 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 

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В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается строительство транспортной развязки

26.11.2021, 10:11 22654
Фото: УВП Алматы
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства транспортных развязок, станций метро и продления проспекта Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается возведение транспортной развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного покрытия на эстакаде через проспект Рыскулова. Ведется благоустройство прилегающей территории. Протяженность эстакады - 186 метров. Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч", - сообщили в акимате. 


Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в каждом направлении. Продолжается возведение 400-метровой эстакады над улиецй Ашимова. Движение на данном участке будет организовано по временной схеме.
 
Аким Алматы Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, состоящего из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Б. Момышулы". Здесь завершается отделка, ведутся электромонтажные работы и установка оборудования.

 
Напомним, линию метрополитена планируют продлить до рынка "Алтын-Орда". Проект по строительству метрополитена изменили, и он уже утвержден. Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель акима Алматы Серик Кусаинов. 

Теперь линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а западнее, через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау. Будут построены дополнительно две станции, последняя станция будет практически на рынке "Алтын Орда", - сказал он. 

 
Кроме того, аким мегаполиса оценил объем работ по реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ по улице Жандосова. Протяженность участка от улицы Сулейменова до реки Б. Алматинка - один километр. Таким образом, будет завершено строительство первого участка линии БРТ протяженностью 8,7 км по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.
 
В ходе объезда Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.

 

Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи

26.11.2021, 10:05 17956
Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 26 НОЯБРЯ - Выброшенных на произвол судьбы собак обнаружили волонтеры в Алматинской области. Животных больше сотни. Грязные, больные, голодные и покалеченные, они живут на частной свиноферме в полной антисанитарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Волонтеры обнаружили собачий приют для так называемой "черной" передержки в Алматинской области. В настоящее время там более сотни выброшенных на произвол судьбы животных, сообщает "Первый канал Евразия".
 
Зооволонтер Оксана Запуниди утверждает, что в заведении невыносимые условия, все животные больны.
 

Собаки ужасно голодные, за еду дерутся насмерть. Почти все с признаками чумы… это филиал ада на земле", - рассказывает зоозащитница.

 
По словам волонтеров, неизвестные за деньги брали животных на передержку или забирали из отлова. Дальнейшая их судьба никому не известна. Среди найденных собак есть и домашние. 
 
В полицию активисты пока не обращались.
 

Есть информация, что это российские волонтеры, которые через посредников вывозили толпами собак. Были эти сборы, по ним скидывали информацию. По 30-40 собак вывозилось из отлова неизвестно куда", - сказала Оксана Запуниди.

 
Она пояснила, что животных таким образом вывозят для "черной" передержки и просто бросают на произвол судьбы без какого-либо ухода.
 
Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи. 
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

26.11.2021, 08:23 53299
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег, в южной части страны - осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на западе области, в горных, предгорных районах - усиление ветра до 15-20, на горных перевалах 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке, в горных области - усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В восточной части, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге области - туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области -туман. 
 
На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман. 
 
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Алматинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере области - туман.
 
В центре Кызылординской, на севере Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Мангистауской областей - туман.

 

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